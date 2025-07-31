Інтерфакс-Україна
Економіка
15:06 31.07.2025

"Нова пошта" у І пів.-2025 збільшила виручку на 23%

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"Нова пошта" у І пів.-2025 збільшила виручку на 23%

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova у першому півріччі 2025 року збільшила виручку на 23% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 24,6 млрд грн, повідомила компанія у четвер.

Згідно з релізом, обсяг доставлених посилок і вантажів склав 238 млн, що на 7% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Раніше повідомлялося, що у першому кварталі цього року "Нова пошта" збільшила виручку на 21,3% – до 11,85 млрд грн та доставила 106,6 млн посилок та вантажів.

Згідно з релізом, за перше півріччя 2025 року було доставлено 5,9 млн міжнародних посилок порівняно із 10,2 млн за весь 2024 рік.

Окрім того, мережа відділень "Нової пошти" за шість місяців цього року зросла на 708 точок – до 13 985, а поштоматів –більш ніж на 4 тис., до 28,326 тис., тоді як на середину 2024 року їх було відповідно 12 180 та 18,370 тис.

Зазначається, що за шість місяців місяців компанії групи NOVA сплатили в Україні 7,9 млрд грн податків зборів, що на 36% більше, ніж у першому півріччі 2024 року: "Нова пошта" – 6,1 млрд грн, NovaPay - 765 млн грн, Nova Digital — 211 млн грн, Nova Global — 94 млн грн.

Компанія зазначила, що у першому півріччі 2025 року обсяг капітальних інвестицій склав 1,9 млрд грн. Кошти було спрямовано на розширення мережі, модернізацію сортувальних хабів, оновлення логістичного парку, розвиток енергонезалежності, а також на цифрові рішення, тоді як за перші шість місяців торік компанія прозвітувала про 3,6 млрд грн капітальних інвестицій.

Згідно з релізом, у січні-червні цього року на благодійність було спрямовано 983 млн грн, доставлено 1,4 млн гуманітарних відправлень, або 35,7 тис. тонн, а всього від початку повномасштабного вторгнення їх доставлено понад 4,6 млн.

Основним видом діяльності "Нової пошти" лишається експрес-доставка документiв, посилок та палетованих великогабаритних вантажiв.

Компанія є лiдером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.

Теги: #виручка #нова_пошта

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