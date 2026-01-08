"Нова пошта" повідомляє про можливі затримки у доставці через несприятливі погодні умови на заході країни

Фото: Нова пошта

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova повідомила про можливі затримки у доставці через погіршення погодних умов у західних областях України, йдеться у повідомленні компанії.

"Через сніг, ожеледицю та спричинені ними ДТП поліція тимчасово перекрила рух на окремих ділянках доріг. На місцях заметів уже працює спецтехніка", - написала "Нова пошта" у телеграм-каналі в четвер.

У компанії наголосили, що роблять усе можливе, аби доставити відправлення якомога швидше.

Напередодні перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомляв, що рух вантажного транспорту на території Рівненської, Житомирської та Львівської областей у четвер обмежено через ускладнення погодних умов, задіяно превентивні обмеження й у Київській, Волинській, Львівській та Тернопільській областях.

Укргідрометцентр також зазначав, що погодні умови у п’ятницю, 9 січня, можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях України

Як повідомлялось 7 січня, Кабінет міністрів доручив відповідним відомствам забезпечити повну готовність до значного погіршення погодних умов через циклон, щоб мінімізувати наслідки негоди.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів.