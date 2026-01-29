Інтерфакс-Україна
18:15 29.01.2026

АМКУ дозволив "Київстару" купити власника сервісу Tabletki.ua

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив ПрАТ "Київстар" набути контроль над власником сервісу Tabletki.ua ТОВ "МТПК".

Як повідомляє АМКУ, відповідне рішення комітет ухвалив 29 січня.

Як повідомлялося, "Київстар" в серпні 2022 року придбав контрольний пакет акцій цифрової платформи охорони здоров’я Helsi, а в травні 2025 року збільшив свою частку в Helsi з 69,99% до 97,99%.

В серпні 2025 року АМКУ встановив, що в разі концентрації пошукових онлайн-систем Helsi та Tabletki.ua, на яких розміщені інформаційні матеріали у сфері охорони здоров’я та фармацевтичної продукції, сукупні частки учасників концентрації на одному із задіяних у концентрації ринків можуть перевищувати 35%, тому "за певних умов концентрація може призвести до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на одному із задіяних у концентрації ринків, що є підставою для її заборони".

"Київстар" звернувся до АМКУ з повторною заявкою на купівлю ТОВ "МТПК" у лютому 2025 року. Першу заявку на придбання "МТПК" "Київстар" подав у листопаді 2024-го, натомість 29 листопада комітет повернув її як таку, що не відповідає вимогам положення про порядок розгляду заяв та справ про концентрацію суб’єктів господарювання.

Tabletki.ua - сайт і додаток, через який можна знайти та забронювати в конкретній аптеці ліки, фармацевтичні препарати. За даними сервісу за підсумками 2023 року сервіс мав більше 10 млн користувачів та понад 12 тис. аптек-партнерів.

Власниками ТОВ "МТПК" виступають Олександр, Наталія та Євген Муравщики (23%,23% та 10% відповідно), Юрій Савин (20%), Володимир Осьмачко (15%) та Вадим Рогатинський (9%).

