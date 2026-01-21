"Київстар" планує інвестувати у ВДЕ та е-commerce - СЕО

Одним із пріоритетних напрямків інвестування найбільшого українського оператор мобільного зв’язку "Київстар" наразі є відновлювальні джерела енергії (ВДЕ), зокрема сонячна та вітрова енергетика, а також системи зберігання енергії, повідомив СЕО компанії Олександр Комаров.

"Ми хочемо якось зменшити ризик постачання електроенергії та ризик підвищення цін, що є найшвидше зростаючим елементом наших операційних витрат", - сказав Комаров на дискусії в Українському домі у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами CEO, компанія також зацікавлена в категорії е-commerce та наразі шукає відповідні пропозиції.

Водночас Комаров наголосив, що "Київстар" планує посилити свою присутність у кожні сфері, в якій працює компанія.

"Київстар" у третьому кварталі 2025 року обслуговував 22,5 млн мобільних абонентів - це на 3,6% менше, ніж за попередній рік, водночас кількість клієнтів 4G зросла на 2,4% – до 15 млн.

Компанія в третьому кварталі 2025 року отримала прибуток EBITDA на рівні 7,1 млрд грн, що на 21,5% більше, ніж у третьому кварталі 2024 року, а в доларах зростання становило 20,4% - до $171 млн.

Основним акціонером Kyivstar Group з часткою 89,6% є телекомунікаційний холдинг VEON, який до виведення "Київстару" на біржу був його 100%-ним власником.

19-22 січня в Давосі працює Український дім – Ukraine House Davos 2026, співорганізаторами якого виступають Фонд Віктора Пінчука, Ukraine-Moldova American Enterprise Fund та Horizon Capital.

Джерело: https://www.youtube.com/live/JyNSCHKh_6s?si=DB8w5CEDpXdgddqZ