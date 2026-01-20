Кабмін призначив Ругаєва в.о. держсекретаря Мінцифри

Кабінет міністрів України призначив Дмитра Ругаєва в.о. державного секретаря Міністерства цифрової трансформації.

Згідно з розпорядження №39 від 19 січня, уряд тимчасово, до призначення в установленому порядку державного секретаря Міністерства цифрової трансформації, поклав виконання обов’язків держсекретаря на директора департаменту правового забезпечення цифрової трансформації зазначеного міністерства Дмитра Ругаєва.

В той же час, Івана Турчака звільнено з посади держсекретаря Мінцифри у зв’язку з його призначенням держсекретарем Міністерства оборони.