10:31 20.01.2026
Кабмін призначив Ругаєва в.о. держсекретаря Мінцифри
Кабінет міністрів України призначив Дмитра Ругаєва в.о. державного секретаря Міністерства цифрової трансформації.
Згідно з розпорядження №39 від 19 січня, уряд тимчасово, до призначення в установленому порядку державного секретаря Міністерства цифрової трансформації, поклав виконання обов’язків держсекретаря на директора департаменту правового забезпечення цифрової трансформації зазначеного міністерства Дмитра Ругаєва.
В той же час, Івана Турчака звільнено з посади держсекретаря Мінцифри у зв’язку з його призначенням держсекретарем Міністерства оборони.