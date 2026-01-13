Свириденко внесла у Раду подання на призначення Наталухи головою ФДМ - нардеп

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко внесла у Верховну Раду подання на призначення Дмитра Наталухи головою Фонду державного майна, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Від премʼєра зайшло подання на призначення Дмитра Наталухи головою Фонду державного майна. Зараз буде комітет з питань економічної політики (яке він очолював) і сьогодні голосування", - написав Железняк у Телеграмі у вівторок.