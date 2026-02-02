Інтерфакс-Україна
19:03 02.02.2026

Фармкомпанія "Дарниця" призначила екс-директорку з корпоративних комунікацій "ОККО" Полякову директоркою з управління репутацією

Фармкомпанія ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" (Київ) директоркою з управління репутацією Ярославу Полякову, яка до того вісім років працювала директоркою з корпоративних комунікацій мережі АЗК "ОККО".

Як повідомляє "Дарниця" у пресрелізі, у фармкомпанії Полякова відповідатиме за реалізацію комунікаційної стратегії компанії, корпоративні комунікації та програми з корпоративно-соціальної відповідальності.

Фармкомпанія "Дарниця" працює на ринку понад 90 років, входить до десятки найбільших фармвиробників України, випускає ліки 180 брендів у 15 різних формах. Стратегічні напрями розвитку портфеля: кардіологія, неврологія, вирішення проблем болю.

Чистий збиток ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"" (Київ) в січні-червні 2025 року становив 479,473 млн грн, тоді як за аналогічний період 2024 року компанія отримала чистий прибуток 6,528 млн грн.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром компанії є Гліб Загорій.

Теги: #фармкомпанія #кадри

