17:57 02.02.2026

"Метінвест" призначив гендиректором "Запоріжвогнетрив" СЕО "Метінвест-Промсервіса"

Група "Метінвест" призначила новим генеральним директором ПрАТ "Запоріжвогнетрив", найбільшого в Україні підприємства з виробництва вогнетривких виробів, СЕО ТОВ "Метінвест-Промсервіс" Андрія Жука.

Згідно з інформацією підприємства у понеділок, Жук має понад 30 років досвіду роботи у металургійній галузі. Свою професійну діяльність він розпочав в агломераційному цеху "Запоріжсталі", де пройшов шлях від слюсаря-ремонтника до заступника начальника цеху з капітальних ремонтів. Під його керівництвом реалізовано низку ключових інвестиційних проєктів, зокрема, реконструкцію доменної печі №4 та агломашини №1. У подальшому він обіймав посади головного інженера та директора з інжинірингу комбінату.

У 2020 році Жук очолив ремонтне підприємство "Метінвест-Промсервіс" – спочатку як технічний директор, а з травня 2022 року, в один із найскладніших періодів для української промисловості, – як генеральний директор. Під його керівництвом підприємство зберегло виробничі компетенції, забезпечило стабільну роботу ремонтних підрозділів і підтримало металургійні активи групи в умовах повномасштабної війни.

Новий гендиректор відзначає, що "Запоріжвогнетрив" не просто виробляє вогнетриви, а й надає повний вогнетривкий сервіс та гарантований супровід виконаних проєктів.

"Така модель забезпечує безперервну роботу металургійних агрегатів, підвищує їхню надійність і дозволяє оперативно адаптувати технічні рішення до реальних умов експлуатації. Тож ключове завдання сьогодні – підвищувати операційну ефективність підприємства та покращувати його фінансові показники, забезпечити сталу роботу "Запоріжвогнетриву", щоб зберегти унікальну для українського ГМК інженерну експертизу для подальшого посилення галузі", – пояснив Андрій Жук.

Крім того, повідомляється, що Артур Іванченко, який очолював "Запоріжвогнетрив" з травня 2024 року, розвиватиме інжинірингову службу "Запоріжсталі".

"Запоріжвогнетрив" — найбільше в Україні підприємство з виробництва вогнетривких виробів і матеріалів високої якості. Виробляє шамотні, муллітокремнеземисті, мулітові, муллітокорундові, периклазові, периклазохромітові вироби, карбідокремнієві електронагрівачі та неформовані вогнетривкі матеріали. Продукцію підприємства широко використовують в Україні, а також у країнах СНД, Європи, Азії та Африки.

За даними НДУ на третій квартал 2024 року, у власності Metinvest B.V. (Нідерланди) перебувало 50,7899% акцій "Запоріжвогнетриву", у "Запоріжсталі" — 49,2101%.

Статутний капітал ПрАТ — 75,925 млн грн.

Теги: #запоріжвогнетрив #кадри #жук #метінвест

