"Метінвест" відновив і подовжив на 2026 рік програму матдопомоги молодятам із дитиною сумарно на 8,4 млн грн

Гірничо-металургійна група "Метінвест" відновила та подовжила на 2026 рік програму матеріальної допомоги співробітникам-молодятам та у яких народилася дитина.

Згідно з інформацією компанії, група "Метінвест" ухвалила рішення продовжити на 2026 рік програму матеріальної допомоги працівникам, які беруть перший шлюб і яких народилася дитина.

При цьому уточнюється, що ця програма існує в компанії багато років, однак з початком повномасштабної війни її тимчасово призупинили.

"В ті складні часи "Метінвест" сконцентрував ресурси на забезпеченні безперебійної роботи підприємств на непідконтрольній ворогу Україні, стабільній виплаті зарплат, підтримці переселенців та колективів, а також допомозі збройним силам та громадам. З травня 2024 року, коли дозволила економічна ситуація, компанія поновила ці виплати молодятам та батькам, у яких народилася дитина", - пояснюється у повідомленні.

І уточнюється, що відтоді програмою матеріальної підтримки вже скористувалися понад 900 співробітників "Метінвесту": 593 отримали фінансову допомогу після народження дитини, ще 332 працівники - у зв’язку з одруженням. Загальна сума виплат за 2024-2025 роки перевищила 8,4 млн грн.

У 2026 році програма продовжує діяти за тими ж умовами: 5 000 грн (після оподаткування) – для співробітників, які вперше беруть шлюб. Якщо обоє з подружжя працюють на підприємствах "Метінвесту", виплату отримує кожен. 8 000 грн (до оподаткування) – для працівників, у родинах яких народилася дитина. Якщо обоє батьків працюють на підприємстві, виплату за їхнім вибором отримує хтось один.

У свою чергу генеральний директор холдингу Юрій Риженков в інтерв’ю американській телерадіомережі CBS News зазначив, що "Метінвест" через очевидні причини під час війни не може проводити масштабної реконструкції та робити великі інвестиції в Україні, тому будівництво одного із найсучасніших заводів у Європі - металургійного заводу Metinvest Adria в Італії слугуватиме своєрідним прототипом для модернізації наших підприємств в Україні, зазначив

"Ми розпочали новий проєкт - будівництво металургійного заводу Metinvest Adria в італійському Пйомбіно, в провінції Ліворно. Це буде один із найсучасніших заводів у Європі й водночас пілотний проєкт: ми плануємо використати його як зразок для відновлення наших українських потужностей", - сказав СЕО.

За його словами, зменшення впливу промисловості на довкілля та підвищення ефективності - тренд усієї світової металургійної галузі, не лише в Європейському Союзі, а й в Україні також. Тож кожна гірничо-металургійна компанія думає про декарбонізацію та ефективність.

"У нас ефективність починається ще на етапі видобутку залізної руди й триває аж до доставлення готової продукції клієнтам", - констатував керівник компанії, уточнивши, що "Метінвест" постачає продукцію переважно до ЄС та Великої Британії, має прокатні підприємства в Італії, Болгарії, Румунії та Великій Британії.

І констатував, що група - вертикально інтегрована компанія: охоплюємо весь ланцюг - від видобутку залізної руди до виробництва готової продукції: "Ідея в тому, щоб бути мостом між українським та європейським ринками".

Разом з тим, компанія через війну значно постраждала, можливо, найбільше серед великих промислових бізнесів України. Довелося перебудувати логістику та скоригувати ланцюг постачання сировини. Також від початку вторгнення рішення акціонера Ріната Ахметова було: підтримувати Збройні сили України та країну загалом. Наразі він проводить більшість часу в Києві, разом із країною та співгромадянами - заснував "Сталевий Фронт", який об’єднує всі його бізнеси для допомоги Силам оборони. Загалом за останні чотири роки на підтримку українського народу та війська "Метінвест" передав понад $200 млн, половина цієї суми спрямована на потреби Сил оборони України.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".