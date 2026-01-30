Інтерфакс-Україна
Події
09:15 30.01.2026

"Метінвест" відновив і подовжив на 2026 рік програму матдопомоги молодятам із дитиною сумарно на 8,4 млн грн

3 хв читати
"Метінвест" відновив і подовжив на 2026 рік програму матдопомоги молодятам із дитиною сумарно на 8,4 млн грн

Гірничо-металургійна група "Метінвест" відновила та подовжила на 2026 рік програму матеріальної допомоги співробітникам-молодятам та у яких народилася дитина.

Згідно з інформацією компанії, група "Метінвест" ухвалила рішення продовжити на 2026 рік програму матеріальної допомоги працівникам, які беруть перший шлюб і яких народилася дитина.

При цьому уточнюється, що ця програма існує в компанії багато років, однак з початком повномасштабної війни її тимчасово призупинили.

"В ті складні часи "Метінвест" сконцентрував ресурси на забезпеченні безперебійної роботи підприємств на непідконтрольній ворогу Україні, стабільній виплаті зарплат, підтримці переселенців та колективів, а також допомозі збройним силам та громадам. З травня 2024 року, коли дозволила економічна ситуація, компанія поновила ці виплати молодятам та батькам, у яких народилася дитина", - пояснюється у повідомленні.

І уточнюється, що відтоді програмою матеріальної підтримки вже скористувалися понад 900 співробітників "Метінвесту": 593 отримали фінансову допомогу після народження дитини, ще 332 працівники - у зв’язку з одруженням. Загальна сума виплат за 2024-2025 роки перевищила 8,4 млн грн.

У 2026 році програма продовжує діяти за тими ж умовами: 5 000 грн (після оподаткування) – для співробітників, які вперше беруть шлюб. Якщо обоє з подружжя працюють на підприємствах "Метінвесту", виплату отримує кожен. 8 000 грн (до оподаткування) – для працівників, у родинах яких народилася дитина. Якщо обоє батьків працюють на підприємстві, виплату за їхнім вибором отримує хтось один.

У свою чергу генеральний директор холдингу Юрій Риженков в інтерв’ю американській телерадіомережі CBS News зазначив, що "Метінвест" через очевидні причини під час війни не може проводити масштабної реконструкції та робити великі інвестиції в Україні, тому будівництво одного із найсучасніших заводів у Європі - металургійного заводу Metinvest Adria  в Італії слугуватиме своєрідним прототипом для модернізації наших підприємств в Україні, зазначив

"Ми розпочали новий проєкт - будівництво металургійного заводу Metinvest Adria  в італійському Пйомбіно, в провінції Ліворно. Це буде один із найсучасніших заводів у Європі й водночас пілотний проєкт: ми плануємо використати його як зразок для відновлення наших українських потужностей", - сказав СЕО.

За його словами, зменшення впливу промисловості на довкілля та підвищення ефективності - тренд усієї світової металургійної галузі, не лише в Європейському Союзі, а й в Україні також. Тож кожна гірничо-металургійна компанія думає про декарбонізацію та ефективність.

"У нас ефективність починається ще на етапі видобутку залізної руди й триває аж до доставлення готової продукції клієнтам", - констатував керівник компанії, уточнивши, що "Метінвест" постачає продукцію переважно до ЄС та Великої Британії, має прокатні підприємства в Італії, Болгарії, Румунії та Великій Британії.

І констатував, що група - вертикально інтегрована компанія: охоплюємо весь ланцюг - від видобутку залізної руди до виробництва готової продукції: "Ідея в тому, щоб бути мостом між українським та європейським ринками".

Разом з тим, компанія через війну значно постраждала, можливо, найбільше серед великих промислових бізнесів України. Довелося перебудувати логістику та скоригувати ланцюг постачання сировини. Також від початку вторгнення рішення акціонера Ріната Ахметова було: підтримувати Збройні сили України та країну загалом. Наразі він проводить більшість часу в Києві, разом із країною та співгромадянами - заснував "Сталевий Фронт", який об’єднує всі його бізнеси для допомоги Силам оборони. Загалом за останні чотири роки на підтримку українського народу та війська "Метінвест" передав понад $200 млн, половина цієї суми спрямована на потреби Сил оборони України.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #молодята #матдопомога #батьки #метінвест

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:58 29.01.2026
Під час війни ми не можемо проводити масштабної реконструкції та робити великих інвестицій в Україні – СЕО "Метінвесту"

Під час війни ми не можемо проводити масштабної реконструкції та робити великих інвестицій в Україні – СЕО "Метінвесту"

11:20 20.01.2026
"Метінвест" у 2025р. налагодив виробництво 11 нових видів продукції, за понад 10 років війни – 433

"Метінвест" у 2025р. налагодив виробництво 11 нових видів продукції, за понад 10 років війни – 433

17:15 19.01.2026
Близько 12,5 тис. багатодітних сімей отримають одноразову матеріальну допомогу в розмірі 7500 грн – КМДА

Близько 12,5 тис. багатодітних сімей отримають одноразову матеріальну допомогу в розмірі 7500 грн – КМДА

13:20 14.01.2026
"Метінвест" передав військовим "Азову" партію дронів на 214 млн грн, загальна допомога за рік сягнула 600 млн

"Метінвест" передав військовим "Азову" партію дронів на 214 млн грн, загальна допомога за рік сягнула 600 млн

13:14 13.01.2026
Новий мультифункціональний простір з укриттями відкрився у Лозуватській громаді на Дніпропетровщині

Новий мультифункціональний простір з укриттями відкрився у Лозуватській громаді на Дніпропетровщині

13:14 26.12.2025
"Метінвест" отримав премію Глобального договору ООН в Україні за створення підземного шпиталю

"Метінвест" отримав премію Глобального договору ООН в Україні за створення підземного шпиталю

15:55 24.12.2025
Розробками "Метінвесту" від підземних "криївок" і шпиталів зацікавилася Армія США – СЕО

Розробками "Метінвесту" від підземних "криївок" і шпиталів зацікавилася Армія США – СЕО

11:33 17.12.2025
"Метінвест" придбав у ArcelorMittal трубний завод у Румунії

"Метінвест" придбав у ArcelorMittal трубний завод у Румунії

16:06 15.12.2025
Держава має стати арбітром між "Укрзалізницею" та бізнесом – "Метінвест"

Держава має стати арбітром між "Укрзалізницею" та бізнесом – "Метінвест"

17:33 12.12.2025
"Каметсталь" до кінця року встановить 14 укриттів для працівників на робочих місцях, енергопідрозділам в першу чергу

"Каметсталь" до кінця року встановить 14 укриттів для працівників на робочих місцях, енергопідрозділам в першу чергу

ВАЖЛИВЕ

Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів

Агентство з відновлення радить водіям 1-3 лютого утриматися від далеких поїздок через морози

Перемовини Україна-США-РФ продовжаться приблизно через тиждень – Віткофф

Трамп заявив, що обстрілів Києва з боку РФ не було останніми днями, бо він попросив про це Путіна

"Укренерго" в останній робочий день тижня обмежуватиме електроенергію в усіх регіонах України протягом доби

ОСТАННЄ

Навчання на "нульовому курсі" може бути відтерміновано на кілька тижнів в деяких вишах через холоди - Міносвіти

Керівник ЦПД: Активно воювати Росія спробує мінімум до весни

Речник МЗС України стосовно Криму та Донбасу: ООН вже відповіла, відхиливши незаконне захоплення території Росією

ЄС має намір схвалити 20-й пакет антиросійських санкцій 24 лютого - Каллас

Майже чотири сотні багатоповерхівок у Києві все ще без опалення – Кличко

Одна людина загинула, ще двоє постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби - ОВА

Сили безпілотних систем уразили за добу 902 ворожі цілі

Захисники України в ніч на 30 січня знищили або подавили 80 зі 112 засобів повітряного нападу росіян

Генштаб зафіксував впродовж доби 279 бойових зіткнень

Естонія внесла на розгляд ЄС пропозицію заборонити в'їзд росіянам-учасникам війни проти України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА