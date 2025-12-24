Розробками "Метінвесту" від підземних "криївок" і шпиталів зацікавилася Армія США – СЕО

"Метінвест", найбільший Український гірничо-металургійний холдинг, розробив підземні "криївки" і шпиталі, якими вже зацікавилася Армія США, повідомив генеральний директор Юрій Риженков у зверненні до працівників компанії.

"Наш досвід унікальний. Українці захищають не лише свій дім, а й цінності всього вільного світу. Сила й винахідливість живуть у кожному, хто працює заради перемоги. Так з’являються сталеві ідеї, що рятують життя. Від підземних "криївок" і шпиталів, якими вже зацікавилася Армія США, до навчальних хабів для військових та укриттів для цивільних", - сказав Риженков.

За його словами, щороку війна випробовує дедалі сильніше. Втому й виснаження відчувають усі – на передовій, у містах і селах, у цехах і кар’єрах.

"Але ми стоїмо. Ми навчилися тримати удар ще тоді, коли Україна опинилася сам на сам із бідою. І сьогодні тримаємося разом із друзями та партнерами. Бо здаватися – не в нашому характері", - підкреслив СЕО.

"Метінвест" став одним із найбільших приватних донорів ЗСУ та підтримав українців на 10 мільярдів гривень. Але допомога фронту – лише частина історії.

"Ми робимо все, щоб промисловість не втрачала позицій. Кожне робоче місце в металургії створює вісім у суміжних сферах, множачи ефект для всієї економіки. А без сильної економіки неможлива відбудова України. Саме для цього університет "Метінвест Політехніка" готує інженерів майбутнього", - констатував СЕО.

І додав, що це – майбутнє, яке разом з ЄС.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".