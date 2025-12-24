Інтерфакс-Україна
Економіка
15:55 24.12.2025

Розробками "Метінвесту" від підземних "криївок" і шпиталів зацікавилася Армія США – СЕО

2 хв читати
Розробками "Метінвесту" від підземних "криївок" і шпиталів зацікавилася Армія США – СЕО

"Метінвест", найбільший Український гірничо-металургійний холдинг, розробив підземні "криївки" і шпиталі, якими вже зацікавилася Армія США, повідомив генеральний директор Юрій Риженков у зверненні до працівників компанії.

"Наш досвід унікальний. Українці захищають не лише свій дім, а й цінності всього вільного світу. Сила й винахідливість живуть у кожному, хто працює заради перемоги. Так з’являються сталеві ідеї, що рятують життя. Від підземних "криївок" і шпиталів, якими вже зацікавилася Армія США, до навчальних хабів для військових та укриттів для цивільних", - сказав Риженков.

За його словами, щороку війна випробовує дедалі сильніше. Втому й виснаження відчувають усі – на передовій, у містах і селах, у цехах і кар’єрах.

"Але ми стоїмо. Ми навчилися тримати удар ще тоді, коли Україна опинилася сам на сам із бідою. І сьогодні тримаємося разом із друзями та партнерами. Бо здаватися – не в нашому характері", - підкреслив СЕО.

"Метінвест" став одним із найбільших приватних донорів ЗСУ та підтримав українців на 10 мільярдів гривень. Але допомога фронту – лише частина історії.

"Ми робимо все, щоб промисловість не втрачала позицій. Кожне робоче місце в металургії створює вісім у суміжних сферах, множачи ефект для всієї економіки. А без сильної економіки неможлива відбудова України. Саме для цього університет "Метінвест Політехніка" готує інженерів майбутнього", - констатував СЕО.

І додав, що це – майбутнє, яке разом з ЄС.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #метінвест #розробки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:33 17.12.2025
"Метінвест" придбав у ArcelorMittal трубний завод у Румунії

"Метінвест" придбав у ArcelorMittal трубний завод у Румунії

16:06 15.12.2025
Держава має стати арбітром між "Укрзалізницею" та бізнесом – "Метінвест"

Держава має стати арбітром між "Укрзалізницею" та бізнесом – "Метінвест"

17:33 12.12.2025
"Каметсталь" до кінця року встановить 14 укриттів для працівників на робочих місцях, енергопідрозділам в першу чергу

"Каметсталь" до кінця року встановить 14 укриттів для працівників на робочих місцях, енергопідрозділам в першу чергу

15:00 03.12.2025
"Метінвест" через війну скорочує навчання сталеварів майже вдвічі задля їх найшвидшої адаптації– HR-директор

"Метінвест" через війну скорочує навчання сталеварів майже вдвічі задля їх найшвидшої адаптації– HR-директор

10:42 27.11.2025
Перший підземний сталевий бункер нового типу "Цитадель" для цивільних побудовано в Україні

Перший підземний сталевий бункер нового типу "Цитадель" для цивільних побудовано в Україні

17:22 21.11.2025
Вступ в ЄС відкриває для бізнесу доступ до фінансування, але й несе ризики, - топменеджер "Метінвесту"

Вступ в ЄС відкриває для бізнесу доступ до фінансування, але й несе ризики, - топменеджер "Метінвесту"

16:38 13.11.2025
У Білій Церкві збудують квартал для переселенців із Маріуполя, архітектурний концепт проєкту представлено на виставці ReBuild Ukraine

У Білій Церкві збудують квартал для переселенців із Маріуполя, архітектурний концепт проєкту представлено на виставці ReBuild Ukraine

16:42 12.11.2025
"Метінвест" запустив програму Steel Force для залучення молоді до проєктів відбудови України та розвитку ГМК

"Метінвест" запустив програму Steel Force для залучення молоді до проєктів відбудови України та розвитку ГМК

15:33 31.10.2025
"Метінвест" побудував для військових перший в Україні підземний навчальний хаб за концепцією "Сталевої мрії"

"Метінвест" побудував для військових перший в Україні підземний навчальний хаб за концепцією "Сталевої мрії"

14:15 27.10.2025
"Метінвест" передав Нацгвардії нову партію систем для радіоелектронного захисту на 30,8 млн грн

"Метінвест" передав Нацгвардії нову партію систем для радіоелектронного захисту на 30,8 млн грн

ВАЖЛИВЕ

АЕС вимушено знизили потужність через масовану атаку РФ – глава Міненерго

Через масовану атаку РФ майже повінстю знеструмлені Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області – глава Міненерго

Держбюджет-2026 у разі продовження війни потребує збільшення видатків мінімум на 325 млрд грн – Підласа

Revolut попередив про закриття рахунків українців з 22 лютого 2026 року

Зростання реального ВВП України прискорилося до 3,6% у листопаді через пізніший збір кукурудзи - ІЕД

ОСТАННЄ

"Хмельницькобленерго" та EDF узгодили технічні параметри модернізації електромереж в межах проєкту переходу на напругу 20 кВ

Novus, Rozetka та Liga prim надали можливість витрачати кошти нацкешбеку та "Зимової підтримки" на товари в мережах

ПриватБанк запустив гарячу лінію для ветеранів та людей з інвалідністю

Обсяг імпорту газу в 2025р. складе 6 млрд куб. м – комерційний директор "Нафтогазу"

Ціни на подобову оренду житла в Карпатах напередодні свят зросли на 67% - OLX

"Запоріжсталь" аварійно зупинила виробництво через блекаут унаслідок масованих російських обстрілів по об’єктах енергоінфраструктури України

РФ атакувала ТЕС "ДТЕК", внаслідок чого вони зазнали пошкоджень

АЕС вимушено знизили потужність через масовану атаку РФ – глава Міненерго

Через масовану атаку РФ майже повінстю знеструмлені Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області – глава Міненерго

Нафта помірно дешевшає, Brent торгується трохи нижче ніж $62 за барель

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА