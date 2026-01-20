"Метінвест" у 2025р. налагодив виробництво 11 нових видів продукції, за понад 10 років війни – 433

Металургійні підприємства гірничо-металургійної групи "Метінвест" у 2025 році розпочали виробництво 11 нових видів продукції, включно зі спільним підприємством - комбінатом "Запоріжсталь", який освоїв випуск трьох нових продуктів.

Згідно із пресрелізом групи у вівторок, працюючи в умовах російського повномасштабного вторгнення вже майже чотири роки, "Метінвест" залишається економічною та промисловою опорою країни, а загалом за понад десятиліття війни РФ проти України групі вдалося налагодити випуск 433 видів нової продукції.

Торік компанія освоїла нові позиції в сегментах напівфабрикатів і сортового прокату (по чотири), гарячекатаного рулонного й листового прокату (дві) та холоднокатаного рулонного й листового прокату (одну). Левову частку нової продукції випустили комбінати "Каметсталь" і "Запоріжсталь". Один продукт освоїв болгарський прокатний завод групи - Promet Steel.

При цьому уточнюється, що на "Каметсталі" налагодили виробництво чотирьох видів безперервно литої заготовки розміром 335х400 мм із різних марок сталі, що використовуються для виготовлення трубного прокату.

Два види рулонного гарячекатаного прокату освоїла "Запоріжсталь" - це новий типорозмір рулонів у марці S235JR – 1,8х1045 мм, а також продукція зі сталі S235JRC, яка придатна для холодного формозмінювання шляхом гнуття та профілювання. Обидва продукти виготовляються за європейським стандартом EN 10025-2 й використовуються в будівельній та машинобудівній галузях для виробництва сталевих металоконструкцій та труб і замкнених профілів конструкційного призначення.

Також підприємство освоїло виробництво холоднокатаного рулонного прокату зі сталі марки S280GD, хімічний склад та механічні властивості якого відповідають євростандарту EN 10346. Така продукція призначена для подальшої обробки, профілювання та нанесення захисних покриттів. З цих рулонів виробляють легкі сталеві тонкостінні конструкції будівельного призначення, несучі та декоративні елементи фасадних систем тощо.

Комбінат "Каметсталь" також налагодив випуск арматурного прокату для ринків Польщі та Румунії. Арматура В500SP відповідає польському будівельному стандарту й використовується для зміцнення бетону. Арматурний прокат B500C для Румунії аналогічного рівня міцності відрізняється підвищеною пластичністю, що дає змогу застосовувати його в складніших та сейсмостійких конструкціях.

Крім того, на "Каметсталі" освоїли виробництво молольних куль діаметром 100 мм п’ятої групи твердості за українським стандартом ДСТУ 8538. Їх використовують у гірничо-металургійній промисловості для подрібнення руди, концентратів або проміжних продуктів у кульових млинах барабанного типу.

Завод Promet Steel торік розпочав виробництво арматурного прокату за стандартом МКС 1021:2019 для ринку Північної Македонії. Продукт призначений для армування бетонних конструкцій і використовується у будівництві. Має рифлену поверхню для надійного зчеплення з бетоном і придатний до зварювання, що забезпечує міцність і безпеку залізобетонних споруд.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".