Інтерфакс-Україна
Події
13:56 03.12.2025

"Метінвест" за війну скоротив працівників у 2,3 рази – HR-директор компанії

3 хв читати
"Метінвест" за війну скоротив працівників у 2,3 рази – HR-директор компанії
Фото: https://metinvestholding.com

Гірничо-металургійна група "Метінвест" з початку повномасштабної війни скоротила кількість працівників на своїх підприємствах у 2,3 рази – до приблизно 50 тис. зі 113 тис., повідомила директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом групи Тетяна Петрук на Human Capital Forum у Києві.

До повномасштабної війни в компанії працювало 113 тисяч співробітників, а зараз близько 50 тисяч. "Ми втратили майже половину бізнесу, але залишаємося лідером серед промислових компаній в Україні, і це все завдяки людям", - сказала Петрук.

За її словами, довоєнні HR-інструменти вже не працюють, тож бізнесу потрібні інноваційні підходи: "Але людиноцентричність має бути в пріоритеті. І це не тільки про турботу й вміння домовлятися, а й про дисципліну".

"Ми живемо в умовах постійних змін - так, як було, уже точно не буде. Тому сьогодні на перший план виходить здатність швидко адаптуватися й приймати рішення, щоб рухатися далі в нових реаліях", - констатувала вона.

І пояснила, що якщо раніше планування виробництва в компанії залежало від ресурсів, сировини й роботи обладнання, то нині - від наявності людей. "Тому ми маємо перебудувати процеси так, щоб у центрі була людина", - підкреслила Петрук.

Нині в "Метінвесті" відкрито близько 4 тисяч вакансій. Кожен шостий співробітник компанії служить у ЗСУ, а це 15% від активної чисельності персоналу. Підприємства групи розташовані неподалік від лінії фронту - в Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському. Найбільше "Метінвест" відчуває дефіцит робочих спеціальностей, але кваліфікованих працівників на ринку практично немає.

"Ми беремо вантажника на посаду підручного сталевара й перенавчаємо його. Сьогодні маємо розраховувати насамперед на себе, тому всі наші програми спрямовані на це. Якщо раніше навчання сталевара тривало 6–9 місяців, сьогодні - 4–5 місяців, щоб він міг працювати самостійно", - сказала вона.

Водночас у компанії, де раніше переважали чоловіки, жінки становлять вже близько 30% персоналу. Вони працюють машиністками кранів, електромонтерками та водійками важкої кар’єрної техніки.

"Четвертий рік поспіль триває війна. Люди втомлені й виснажені. Нам потрібно давати їм інструменти та ресурси, які допомагають підтримувати продуктивну роботу - це турбота про ментальне й фізичне здоров’я, а також програми підтримки ветеранів, які ми впроваджуємо", - зауважила Петрук.

Зокрема, програма підтримки ментального здоров’я, впроваджена ще за часів коронавірусу, зазнала трансформації: компанія переглянула акценти та підходи, і нині надає психологічні консультації всім співробітникам та їхнім родинам. Окремий напрям підтримки створено для ветеранів війни.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #петрук #співробітники #метінвест #human_capital_forum

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:42 27.11.2025
Перший підземний сталевий бункер нового типу "Цитадель" для цивільних побудовано в Україні

Перший підземний сталевий бункер нового типу "Цитадель" для цивільних побудовано в Україні

17:22 21.11.2025
Вступ в ЄС відкриває для бізнесу доступ до фінансування, але й несе ризики, - топменеджер "Метінвесту"

Вступ в ЄС відкриває для бізнесу доступ до фінансування, але й несе ризики, - топменеджер "Метінвесту"

16:38 13.11.2025
У Білій Церкві збудують квартал для переселенців із Маріуполя, архітектурний концепт проєкту представлено на виставці ReBuild Ukraine

У Білій Церкві збудують квартал для переселенців із Маріуполя, архітектурний концепт проєкту представлено на виставці ReBuild Ukraine

16:42 12.11.2025
"Метінвест" запустив програму Steel Force для залучення молоді до проєктів відбудови України та розвитку ГМК

"Метінвест" запустив програму Steel Force для залучення молоді до проєктів відбудови України та розвитку ГМК

15:33 31.10.2025
"Метінвест" побудував для військових перший в Україні підземний навчальний хаб за концепцією "Сталевої мрії"

"Метінвест" побудував для військових перший в Україні підземний навчальний хаб за концепцією "Сталевої мрії"

14:15 27.10.2025
"Метінвест" передав Нацгвардії нову партію систем для радіоелектронного захисту на 30,8 млн грн

"Метінвест" передав Нацгвардії нову партію систем для радіоелектронного захисту на 30,8 млн грн

14:04 27.10.2025
"Метінвест" виплатив черговий купон за євробондами-2026, продовжує виконувати боргові зобов'язання

"Метінвест" виплатив черговий купон за євробондами-2026, продовжує виконувати боргові зобов'язання

14:34 22.10.2025
Атаки РФ на енергетику призвели до перебоїв у роботі активів "Метінвесту" та зниження операційної ефективності

Атаки РФ на енергетику призвели до перебоїв у роботі активів "Метінвесту" та зниження операційної ефективності

12:49 21.10.2025
Україні потрібна глобальна індустріальна політика аби рухатися вперед - топменеджер "Метінвесту"

Україні потрібна глобальна індустріальна політика аби рухатися вперед - топменеджер "Метінвесту"

17:54 17.10.2025
"Метінвест" у вересні переламав тенденцію відпливу кадрів, але молодь масово звільнялася через можливість виїзду за кордон - HR-директор

"Метінвест" у вересні переламав тенденцію відпливу кадрів, але молодь масово звільнялася через можливість виїзду за кордон - HR-директор

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія представила два рішення для підтримки фінпотреб України: запозичення ЄС та "репараційний кредит"

Ворог окупував три села біля Покровська та Гуляйполя за добу - DeepState

Генштаб спростував інформацію про повне захоплення ворогом Покровська

Рада розгляне держбюджет-2026 в середу після компромісу щодо вчителів та 4% ПДФО місцевих бюджетів – Підласа

Бельгія виступає проти репараційного кредиту Україні з основою росактивів

ОСТАННЄ

Єврокомісія представила два рішення для підтримки фінпотреб України: запозичення ЄС та "репараційний кредит"

Ворог окупував три села біля Покровська та Гуляйполя за добу - DeepState

Марченко: ефективність програми "1000 годин контенту" можна буде побачити під час її реалізації

Генштаб спростував інформацію про повне захоплення ворогом Покровська

Голосування за Держбюджет-2026 покаже фактичну наявність коаліції - Железняк

Єрмак не відповів на запрошення мобілізуватись до ЗСУ - військова Чорновол

Качка у Кнесеті обговорив з міністром економіки Ізраїлю посилення економічного діалогу та обміну інноваціями

Найскладнішим наслідком атак РФ по енергетиці є передача електроенергії по країні – заступник глави Міненерго

СБУ заочно повідомила про підозру російському медику на прізвисько "доктор зло", який піддавав тортурам полонених

ГУР: 13 із 49 задіяних у виробництві "Іскандер-М" підприємств не перебувають під санкціями жодної країни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА