"Метінвест" за війну скоротив працівників у 2,3 рази – HR-директор компанії

Фото: https://metinvestholding.com

Гірничо-металургійна група "Метінвест" з початку повномасштабної війни скоротила кількість працівників на своїх підприємствах у 2,3 рази – до приблизно 50 тис. зі 113 тис., повідомила директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом групи Тетяна Петрук на Human Capital Forum у Києві.

До повномасштабної війни в компанії працювало 113 тисяч співробітників, а зараз близько 50 тисяч. "Ми втратили майже половину бізнесу, але залишаємося лідером серед промислових компаній в Україні, і це все завдяки людям", - сказала Петрук.

За її словами, довоєнні HR-інструменти вже не працюють, тож бізнесу потрібні інноваційні підходи: "Але людиноцентричність має бути в пріоритеті. І це не тільки про турботу й вміння домовлятися, а й про дисципліну".

"Ми живемо в умовах постійних змін - так, як було, уже точно не буде. Тому сьогодні на перший план виходить здатність швидко адаптуватися й приймати рішення, щоб рухатися далі в нових реаліях", - констатувала вона.

І пояснила, що якщо раніше планування виробництва в компанії залежало від ресурсів, сировини й роботи обладнання, то нині - від наявності людей. "Тому ми маємо перебудувати процеси так, щоб у центрі була людина", - підкреслила Петрук.

Нині в "Метінвесті" відкрито близько 4 тисяч вакансій. Кожен шостий співробітник компанії служить у ЗСУ, а це 15% від активної чисельності персоналу. Підприємства групи розташовані неподалік від лінії фронту - в Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському. Найбільше "Метінвест" відчуває дефіцит робочих спеціальностей, але кваліфікованих працівників на ринку практично немає.

"Ми беремо вантажника на посаду підручного сталевара й перенавчаємо його. Сьогодні маємо розраховувати насамперед на себе, тому всі наші програми спрямовані на це. Якщо раніше навчання сталевара тривало 6–9 місяців, сьогодні - 4–5 місяців, щоб він міг працювати самостійно", - сказала вона.

Водночас у компанії, де раніше переважали чоловіки, жінки становлять вже близько 30% персоналу. Вони працюють машиністками кранів, електромонтерками та водійками важкої кар’єрної техніки.

"Четвертий рік поспіль триває війна. Люди втомлені й виснажені. Нам потрібно давати їм інструменти та ресурси, які допомагають підтримувати продуктивну роботу - це турбота про ментальне й фізичне здоров’я, а також програми підтримки ветеранів, які ми впроваджуємо", - зауважила Петрук.

Зокрема, програма підтримки ментального здоров’я, впроваджена ще за часів коронавірусу, зазнала трансформації: компанія переглянула акценти та підходи, і нині надає психологічні консультації всім співробітникам та їхнім родинам. Окремий напрям підтримки створено для ветеранів війни.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".