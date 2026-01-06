Інтерфакс-Україна
Події
11:27 06.01.2026

Волонтери УЧХ допомагали ліквідовувати пожежу в столиці

1 хв читати
Волонтери УЧХ допомагали ліквідовувати пожежу в столиці
Фото: УЧХ

Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав підтримку рятувальникам, які ліквідовували пожежу у Солом’янському районі Києва.

"Волонтери загону швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста надавали допомогу на місці масштабної пожежі у Солом’янському районі Києва", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Волонтери розгорнули пункт підтримки для рятувальників, які кілька годин працювали у складних умовах, ліквідовуючи пожежу. У цьому пункті пожежники отримували гарячі напої та необхідну допомогу.

За інформацією ДСНС, 5 січня у триповерховому складі сталася пожежа, яка стрімко поширилася на дах будівлі.

 

Теги: #київ #пожежа #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:35 06.01.2026
Гід на січень - 2026: концерти, шоу та виставки, на які варто піти в Києві

Гід на січень - 2026: концерти, шоу та виставки, на які варто піти в Києві

09:14 06.01.2026
У Києві розчищають сніг на вулицях 264 одиниці спецтехніки – КМДА

У Києві розчищають сніг на вулицях 264 одиниці спецтехніки – КМДА

16:03 05.01.2026
УЧХ продовжує евакуацію населення з прифронтових регіонів

УЧХ продовжує евакуацію населення з прифронтових регіонів

13:01 05.01.2026
Повідомлено про підозру посадовцю "Київтеплоенерго", який керував роботами на ділянці, де дівчина впала в окріп

Повідомлено про підозру посадовцю "Київтеплоенерго", який керував роботами на ділянці, де дівчина впала в окріп

08:20 05.01.2026
Уже четверо постраждалих у Києві, двоє у важкому стані - мер

Уже четверо постраждалих у Києві, двоє у важкому стані - мер

07:31 05.01.2026
Троє постраждалих та один загиблий через нічну атаку столиці - МВС

Троє постраждалих та один загиблий через нічну атаку столиці - МВС

03:39 05.01.2026
Унаслідок ворожої атаки постраждала жінка в одному з районів Києва

Унаслідок ворожої атаки постраждала жінка в одному з районів Києва

16:34 04.01.2026
Швейцарські власті ідентифікували 24 тіла із 40 загиблих у пожежі в барі в Кран-Монтані – ЗМІ

Швейцарські власті ідентифікували 24 тіла із 40 загиблих у пожежі в барі в Кран-Монтані – ЗМІ

14:25 04.01.2026
Мати з дитиною постраждали через пожежу у Києві – ДСНС

Мати з дитиною постраждали через пожежу у Києві – ДСНС

11:17 04.01.2026
У Києві вибухнув позашляховик, є травмовані – поліція

У Києві вибухнув позашляховик, є травмовані – поліція

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Хмару тво голови СБУ – указ

Хмара буде тво голови СБУ, повідомив радник Зеленського

Енергетична інфраструктура Харкова зазнал суттєвих пошкоджень через ворожу ракетну атаку

Малюк: Йду з посади голови СБУ, залишаюсь у системі спецслужби

Досвід українських спецпризначенців буде масштабовано – зустріч Зеленського з начальником ЦСО "А" СБУ Хмарою

ОСТАННЄ

Троє поліціантів поранені через атаку російського дрона на Запоріжжі – ОВА

Славутичу частково повернули електрику, аварійно відключено понад 1,5 тис. абонентів Бориспільського району

Окупанти просунулися на 3,2 кв км на сіверському та часовоярському напрямках - DeepState

У МЗС України пройшла зустріч із тимчасовим повіреним Чехії: очікуємо активізацію діалогу та розмови міністрів

У Україні користуються попитом дитсадки на підприємстві, ясла для дітей від 1-го року і центри педпартнерства - Міносвіти

Міносвіти реалізує 9 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо шкіл, профтехів і вишів

Поновлена амбіція Трампа захопити Гренландію викликає тривогу в Європі – ЗМІ

Четверо людей загинули за добу, провалившись під лід, серед них підліток – ДСНС

Союзники України зустрічаються з метою конкретизації безпекових зобов'язань – ЗМІ

Чергова петиція до київської влади із закликом заборонити експлуатацію тварин в цирках не набрала необхідних для розгляду голосів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА