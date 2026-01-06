Волонтери УЧХ допомагали ліквідовувати пожежу в столиці

Фото: УЧХ

Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав підтримку рятувальникам, які ліквідовували пожежу у Солом’янському районі Києва.

"Волонтери загону швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста надавали допомогу на місці масштабної пожежі у Солом’янському районі Києва", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Волонтери розгорнули пункт підтримки для рятувальників, які кілька годин працювали у складних умовах, ліквідовуючи пожежу. У цьому пункті пожежники отримували гарячі напої та необхідну допомогу.

За інформацією ДСНС, 5 січня у триповерховому складі сталася пожежа, яка стрімко поширилася на дах будівлі.