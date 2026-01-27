Троє людей загинули, ще двоє постраждали внаслідок удару БпЛА по пасажирському поїзду в Харківській області

Внаслідок удару російських БпЛА по пасажирському поїзду "Барвінкове – Харків – Чоп" поблизу села Язикове (Харківська обл) є загиблі і поранені, повідомляє пресслужба облпрокуратури у вівторок.

"У поїзді перебувало понад 155 пасажирів. Станом на зараз (20:22 - ІФ-У) відомо про трьох загиблих. Також чоловік та жінка звернулися за медичною допомогою", - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, зафіксовано два влучання біля поїзду, ще одне - у вагон. Сталась пожежа.

Прокурори спільно зі слідчими поліції документують воєнний злочин, вчинений військовослужбовцями РФ.

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/26690