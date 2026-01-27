Інтерфакс-Україна
Події
03:34 27.01.2026

Одна людина постраждалда внаслідок атаки ворожих дронів на Одесу - МВА

1 хв читати

Одну людину поранено внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Одесу, повідомив начальник МВА Сергій Лисак у Телеграмі станом на 03:15 вівторка.

"Внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено обʼєкт інфраструктури, житлові будинки та будівельний майданчик. За попередньою інформацією, постраждала жінка. Її з осколковими пораненнями госпіталізовано до медичного закладу. Ще одну жінку деблоковано. Її життю нічого не загрожує" – написав Лисак у Телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/1025

Теги: #постраждала #одеса #атака #бпла

