Одна людина постраждалда внаслідок атаки ворожих дронів на Одесу - МВА

Одну людину поранено внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Одесу, повідомив начальник МВА Сергій Лисак у Телеграмі станом на 03:15 вівторка.

"Внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено обʼєкт інфраструктури, житлові будинки та будівельний майданчик. За попередньою інформацією, постраждала жінка. Її з осколковими пораненнями госпіталізовано до медичного закладу. Ще одну жінку деблоковано. Її життю нічого не загрожує" – написав Лисак у Телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/1025