Інтерфакс-Україна
Події
20:38 26.01.2026

Дрони вразили майже 820 тис. ворожих цілей за 2025 рік - Зеленський

1 хв читати
Дрони вразили майже 820 тис. ворожих цілей за 2025 рік - Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

За минулий рік українськими дронами було вражено майже 820 тис. ворожих цілей, станом на сьогодні понад 80% таких цілей знищуються саме безпілотниками, більшість з них вітчизняного виробництва, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На сьогодні понад 80% ворожих цілей знищуються саме дронами. Абсолютна більшість – це дрони вітчизняні. Це дуже приємно, що це дрони українського виробництва. Тільки за один минулий рік було 819 737 цілей вражено саме дронами", - сказав Зеленський на заході "Армія дронів 2025" в понеділок у Києві.

Президент зазначив, що Україна чітко фіксує кожне враження.

Також він нагадав про бонусну систему електронних балів, яка працює на масштабування результатів захисту.

Зеленський також зазначив, що за грудень 2025 року українські підрозділи знищили 35 тисяч російських окупантів. "За 10 років війни в Афганістані радянська армія втратила вдвічі менше, ніж росіяни втратили за один місяць цієї війни", - наголосив президент.

Теги: #війна #дрони #президент

