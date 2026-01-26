Чугуїв знеструмлений через ворожий обстріл – мер

Місто Чугуїв у Харківській області залишився без світла внаслідок російського обстрілу критичної інфраструктури, повідомила міська голова Галина Мінаєва.

"Внаслідок чергового ворожого обстрілу об'єктів критичної інфраструктури Харківської області, знеструмленими опинилася низка населених пунктів, в тому числі і Чугуїв. Про подальший розвиток ситуації інформація буде надана після того, як енергетики детально встановлять масштаби пошкоджень", - написала Мінаєва у своєму телеграм-каналі..