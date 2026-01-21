Інтерфакс-Україна
12:17 21.01.2026

Підстав для введення надзвичайної ситуації в енергетиці в Харківській області наразі немає – Синєгубов

Фото: Харківська ОВА

Роботи з ліквідації наслідків, спричинених ворожими обстрілами об’єктів енергетичної інфраструктури в Харківській області, тривають цілодобово, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Всі енергетики всіх служб цілодобово працюють для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки, спричинені обстрілами впродовж останнього тижня", - сказав Синєгубов на брифінгу в середу.

За його словами, наразі в області діють аварійні відключення і можливі ситуації, коли люди можуть бути без світла понад 10 годин. Разом з тим Синєгубов підкреслив, що поки немає підстав для оголошення надзвичайної ситуації в енергетиці в регіоні.

"Підстав для надзвичайної ситуації наразі немає, тому що ми можемо порівнювати з Києвом. Однак ми так само під загрозою обстрілів, і ворог б’є майже щодня. І зараз у нас є інформація, що можливі масовані атаки на енергосистему України. Відповідно, комендантську годину змінювати не плануємо. Тому що в чому ідея її змінити? Щоб люди мали змогу цілодобово дістатися до пунктів обігріву, перебувати там, дістатися до пунктів незламності тощо", - сказав Синєгубов.

За його словами, по всій області розгорнуто 950 пунктів незламності і більше 350 пунктів обігріву, у тому числі мобільних. Але попиту на них не фіксується.

"Коли ми будемо розуміти, що така потреба чи необхідність є, звичайно, за можливості, з комунікацією з нашими військовими, ми, можливо, будемо переглядати терміни дії комендантської години", - зазначив Синєгубов.

