Свириденко: Днями в Україну прибуде енергетична та гуманітарна допомогою від Азербайджану, Словаччини та Чехії

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Найближчими днями в Україну прибудуть чергові вантажі від Азербайджану, Словаччини та Чехії з генераторами, трансформаторами, кабелями, медичним обладнанням та іншою гуманітарною допомогою, повідомила перем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Ще EUR25 млн до Фонду підтримки енергетики України надійдуть наступного тижня від Ірландії. Ми вдячні всім нашим партнерам за постійну підтримку і вже надану допомогу: внески до Фонду підтримки енергетики України та резервне енергетичне обладнання. Усе спрямовується на відновлення тепла і світла в оселях наших людей і відновлення енергетичних обʼєктів після надскладних ворожих обстрілів", - написала вона у Телеграмі.