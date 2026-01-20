Інтерфакс-Україна
Події
18:34 20.01.2026

Свириденко: Днями в Україну прибуде енергетична та гуманітарна допомогою від Азербайджану, Словаччини та Чехії

1 хв читати
Свириденко: Днями в Україну прибуде енергетична та гуманітарна допомогою від Азербайджану, Словаччини та Чехії
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Найближчими днями в Україну прибудуть чергові вантажі від Азербайджану, Словаччини та Чехії з генераторами, трансформаторами, кабелями, медичним обладнанням та іншою гуманітарною допомогою, повідомила перем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Ще EUR25 млн до Фонду підтримки енергетики України надійдуть наступного тижня від Ірландії. Ми вдячні всім нашим партнерам за постійну підтримку і вже надану допомогу: внески до Фонду підтримки енергетики України та резервне енергетичне обладнання. Усе спрямовується на відновлення тепла і світла в оселях наших людей і відновлення енергетичних обʼєктів після надскладних ворожих обстрілів", - написала вона у Телеграмі.

Теги: #допомога_україні #свириденко #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:21 20.01.2026
Найскладніше зі світлом після удару РФ у вівторок у Києві, Київській, Полтавській та низці прифронтових областей – "Укренерго"

Найскладніше зі світлом після удару РФ у вівторок у Києві, Київській, Полтавській та низці прифронтових областей – "Укренерго"

17:02 20.01.2026
Нідерланди готові розглянути додаткову підтримку Україні на тлі російського терору - Сибіга

Нідерланди готові розглянути додаткову підтримку Україні на тлі російського терору - Сибіга

15:49 20.01.2026
Нова партія допомоги від Азербайджану для відновлення енергетичної інфраструктури у терміновому порядку вирушає до України - посольство

Нова партія допомоги від Азербайджану для відновлення енергетичної інфраструктури у терміновому порядку вирушає до України - посольство

14:54 20.01.2026
Свириденко: станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо

Свириденко: станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо

13:18 20.01.2026
Фонд підтримки енергетики акумулював майже EUR1,7 млрд і планує залучити ще EUR380 млн – директор Секретаріату ЕС

Фонд підтримки енергетики акумулював майже EUR1,7 млрд і планує залучити ще EUR380 млн – директор Секретаріату ЕС

22:04 19.01.2026
Сибіга у Давосі: Є підтвердження надання додаткової допомоги нашим енергетикам

Сибіга у Давосі: Є підтвердження надання додаткової допомоги нашим енергетикам

10:15 19.01.2026
УЧХ підтримує людей без світла та тепла

УЧХ підтримує людей без світла та тепла

06:42 19.01.2026
Поліція збільшить кількість патрулів через надзвичайну ситуацію в енергетиці — МВС

Поліція збільшить кількість патрулів через надзвичайну ситуацію в енергетиці — МВС

20:49 18.01.2026
Зеленський: Основна мішень для РФ - українська енергетика, в ремонтних бригадах зараз задіяно майже 58 тисяч працівників

Зеленський: Основна мішень для РФ - українська енергетика, в ремонтних бригадах зараз задіяно майже 58 тисяч працівників

19:43 18.01.2026
У Корюківському районі пошкоджено важливий енергооб’єкт, знеструмлено низку населених пунктів - "Чернігівобленерго"

У Корюківському районі пошкоджено важливий енергооб’єкт, знеструмлено низку населених пунктів - "Чернігівобленерго"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Кубракова радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами - указ

Зеленський звільнив Е.Мака від виконання обов’язків радника

Міненерго призначило Гавву виконувачем обовʼязків глави "Оператора ринку"

Удари РФ порушили роботу кількох важливих для ядерної безпеки електропідстанцій, ЧАЕС знеструмлена –- МАГАТЕ

Міністр оборони України: стратегічна ціль - убивати 50 тисяч окупантів на місяць

ОСТАННЄ

Заборона швейцарських органів на ввезення "Шахеда" на виставку в Давосі є оманливим захистом – Пінчук

СБУ: Зареєстровано кримінальне провадження щодо одного із українських блогерів за статтею про держзраду

Канада виділить 550 млн грн на програму розвитку сімейних ферм та кооперації в Україні - Мінекономіки

У Києві працюють понад 1300 пунктів незламності та обігріву – МВС

Стефанчук закликав спікерів та президентів закордонних парламентів не мовчати та реагувати на тероризм Путіна

Нова підземна школа розпочала роботу у Харкові

До МЗС України викликано главу місії МКЧХ в Україні Хуана-Педро Шерера

Зеленський вшанував пам'ять захисників Донецького аеропорту

Фіктивне батьківство: судитимуть учасників схеми, завдяки якій 25 чоловіків незаконно виїхали з України

Зеленський призначив Кубракова радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами - указ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА