18:54 20.01.2026

Канада виділить 550 млн грн на програму розвитку сімейних ферм та кооперації в Україні - Мінекономіки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з канадськими партнерами розпочали реалізацію міжнародного проєкту HONOR, спрямованого на підтримку сімейних фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів та жінок-підприємниць у сільській місцевості з загальним бюджетом 20 млн канадських доларів (понад 550 млн грн).

Згідно з інформацією на сайті Мінекономіки, під час установчого заходу за участю заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дениса Башлика, гендиректора канадської організації Socodevi Жана-Філіпа Марку та керівниці проєкту HONOR Ерін Маккі було зазначено, що ініціатива розрахована на сім років – з 2025 по 2032 рік.

Зазначається, що ключовою метою проєкту є посилення стійкості сільських громад, підвищення ефективності фермерських господарств, стимулювання агропереробки та розширення економічних можливостей жінок.

Проєкт HONOR передбачає надання підтримки понад 50 кооперативам та більш ніж 5 тис. фермерів і їхнім родинам, які працюють у сферах молочного скотарства, ягідництва, овочівництва, бджільництва та вирощування зернових культур. Допомога включатиме навчальні програми, дорадчі послуги, розвиток управлінських навичок та впровадження інноваційних підходів до господарювання.

Окремим напрямом роботи стане допомога виробникам у виході на ринки Євросоюзу, Великої Британії та Канади через підвищення стандартів якості продукції та впровадження сучасних бізнес-практик. Заступник міністра Денис Башлик наголосив, що розвиток кооперації є практичним інструментом підтримки малого та середнього агровиробника, а синхронізація проєкту з державною політикою дозволить сформувати довгострокову економічну спроможність сільських територій.

HONOR (Harnessing Opportunities for Networks and Organizational Resilience) – проєкт міжнародної техдопомоги, що впроваджується в Україні канадською організацією SOCODEVI за фінансування уряду Канади. Проєкт реалізується у партнерстві з українськими профільними організаціями та охоплює кілька регіонів України, працюючи через систему навчальних, інституційних і консультаційних компонентів.

