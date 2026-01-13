Фіннадходження держави на 1-му етапі літієвої УРП "Добра" очікуються у 13% виробленої продукції – Мінекономіки

Держава в перший, початковий етап проєкту з розробки літієвого родовища "Ділянка "Добра" на умовах угоди про розподіл продукції (УРП), окрім належної їй частини прибуткової продукції (не менше як 4%), отримуватиме також рентні платежі (5% від ціни), податок на прибуток інвестора (18%) та податки, що сплачуються з фонду оплати праці – разом приблизно 13% від загального обсягу виробленої продукції, заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін.

"Розрахунки показують, що на цьому початковому етапі фінансові надходження держави становитимуть приблизно 13% від загального обсягу виробленої продукції (а не 1,2%,як говорять деякі люди), а фінансовий результат інвестора – 22% (без урахування вартості отриманої компенсаційної продукції, яка по суті є джерелом відшкодування понесених раніше капітальних витрат, а не прибутком інвестора)", – написав він у колонці для агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами Перелигіна, протягом основного етапу проєкту, починаючи із 4-го чи 5-го року виробництва літієвих концентратів, очікується показник компенсаційної продукції не в 70%, а приблизно 30% від вартості виробленої продукції, за рахунок якої будуть відшкодовуватися інвестору його поточні операційні витрати.

"Таким чином, навіть при показнику державної частки в прибутковій продукції не менше як 6% сукупний фінансовий результат держави (включаючи сплачені вищезазначені податки) очікується на рівні 22% від загального обсягу виробленої продукції", – стверджує заступник міністра.

Перелигін нагадав, що умови конкурсу вимагають від інвестора гарантований обсяг інвестицій в проєкт на ділянці "Добра" $179 млн, геологічне вивчення родовища протягом 2,5 років, а потім ще приблизно за чотири-п"ять років – будівництво шахти з видобутку літійвмісних мінералів та їх збагачення в літієві концентрати.

"Далі інвестор, розпочавши виробництво приблизно протягом як мінімум трьох-чотирьох років, за нашими оцінками, повертатиме внесені інвестиції за рахунок отриманої від держави компенсаційної продукції за максимальним показником, визначеним умовами УРП, але не більше як 70%", – додав він, але не розкрив деталі пропозиції переможця конкурсу Dobra Lithium Holdings JV, LLC, в тому числі запропоновану інвестором частку держави в прибутковій продукції.

Заступник міністра запевнив, що умови УРП конкурсу, зокрема мінімальні показники розподілу продукції на користь держави, було визначено з необхідності забезпечити для держави фінансові та інші умови не гірші, ніж під час здійснення подібного проєкту за результатом придбання спеціального дозволу на пошук та видобуток металічних корисних копалин на аукціоні.

Він нагадав, що показник частки державі в прибутковій продукції має компенсувати, в першу чергу, податки і обов’язкові платежі, які, згідно із Податковим кодексом, не сплачуються інвестором і заміняються передачею державі частки прибуткової продукції, а саме - екологічних податків, збору за спеціальне використання підземних вод, земельного податку, а також компенсації зменшеної плати за надання спеціального дозволу на користування надрами.

"Розрахунки показують, що сукупний розмір цих податків і обов’язкових платежів при мінімально очікуваних показниках видобутку літієвої руди в 1 млн тонн/рік та подальшого її збагачення в літієві концентрати (що потребує приблизно $160-170 млн інвестицій) становитимуть приблизно 1,2-1,3% від загального обсягу прибуткової продукції", – написав Перелигін.

Він наголосив, що одним з акціонерів цієї компанії є The Rock Holdings американського бізнесмена Рональда Лаудера, а іншим – ірландська TechMet, який вже реалізує три літієві проєкти в США, Великобританії та Руанді. Основними акціонерами TechMet є Міжнародна корпорація з фінансування розвитку США (DFC), Суверенний фонд Катару та Меркурія Клін Енерджі Інвестментс (Нідерланди) – один із світових трейдерів критичними мінералами.

"У разі успішного промислового запуску видобувного та збагачувального комплексу загальний обсяг інвестицій може перевищити $0,5 млрд", – повторив заступник міністра попередні оцінки компанії TechMet.

Глава Мінекономіки Сергій Соболєв у Facebook додав, що Кабінет міністрів визначив переможця конкурсу серед двох "репутаційно сильних іноземних інвесторів" за результатами оцінки пропозицій за дев'ятьма критеріями, зокрема інвестиційними зобов’язаннями, екологічними підходами та залученням української робочої сили, але теж не розкрив деталей пропозиції.

"У разі динамічного розвитку проєкту та зростання ключових економічних показників існує велика вірогідність, що інвестор вирішить побудувати електрохімічний завод з глибокої переробки у гідроксид літію. А це вже відкриття абсолютно нових можливостей з інтеграції України у ланцюги постачання для виробництва хімічної продукції та прекурсорів для акумуляторів та електромобілів", – зазначив Соболев.

Він зазначив, що проєктна компанія TechMet – EnergySource Minerals (США) – розробляє родовище літію в Каліфорнії та створює гідроксидний завод. Під цей проєкт отримано кредит від Міністерства енергетики США на $1,36 млрд.

"Матеріали заявок подано як конфіденційні, тому ми не можемо публічно розкривати весь їхній зміст і розрахунки. Вже готуємось з переможцем до підписання УРП, а також проходження всіх передбачених законом процедур для старту робіт, зокрема оцінки впливу на довкілля та отримання необхідних дозволів", – написав на завершення міністр.

Як повідомлялося, конкурс на укладення УРП щодо літієвого родовища "Ділянка "Добра" було оголошено з метою пошуку, видобутку та збагачення літію, ніобію, рубідію, танталу, цезію, берилію, вольфраму, золота строком на 50 років. Загальна площа ділянки становить 17,07 кв. км.

Зазначалось, що запаси і ресурси літієвих руд по ділянці було апробовано рішеннями наприкінці 2017 року та в 2018 році в кількості по категоріях С2 та Р1 – 1 млн 218,14 тис. тонн (середній вміст Li2O 1,37%) та Р2 – 70,6 тис. тонн (середній вміст Li2O 1,43%).

Окремо Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ) відзначила наявність у літієвих рудах ділянки "Добра" перспективних і прогнозних ресурсів супутніх корисних компонентів (Р1+Р2) ості: Ta2O5 – 4,75 тис. тонн; Nb2O5 – 8,24 тис. тонн; Rb2O5 – 104,07 тис. тонн; BeO – 22,08 тис. тонн; SnO2 – 4,46 тис. тонн та Cs2O – 7,97 тис. тонн.

До конкурсної документації УРП вперше внесено зобов’язання для інвестора, пов’язані із підписаною наприкінці квітня 2025 року угодою щодо створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, який має першочергове право щодо інвестицій у нові проєкти з видобутку рідкісноземельних матеріалів та купівлі їх продукції.