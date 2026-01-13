Системних закриттів супермаркетів немає, держава веде переговори про збільшення постачання генераторів – Мінекономики

Системних закриттів супермаркетів немає, зі свого боку держава веде переговори із міжнародними партнерами про збільшення постачання генераторів та запчастин, повідомив міністр економіки, довікілля та сільского господарства Олексій Соболев.

"Сьогодні всі ритейлери докладають максимальних зусиль, щоб створити умови для підтримки споживачів: самостійно облаштовують зони для заряджання та обігріву, у деяких магазинах є змога працювати чи відпочивати. Нам важливо, аби така можливість зберігалася і надалі, якщо довгі відключення світла триватимуть. Держава зі свого боку також веде переговори із міжнародними партнерами про збільшення постачання генераторів та запчастин", – повідомив він за підсумками онлайн-наради з керівниками торговельних мереж.

У ній, зокрема, прийняли участь керівники мереж "АТБ-Маркет", Fozzy Group, NOVUS, "Ашан", METRO UA, VARUS, "КОЛО", а також Ukrainian Food Retail Alliance, який об'єднує головних представників ринку.

За словами Соболева, абсолютно всі мережі підтвердили: системних закриттів супермаркетів немає, але констатували, що обладнання у магазинах інколи виходить з ладу через велике навантаження та затяжні морози, що ускладнює сервісне обслуговування. Тому іноді супермаркети тимчасово зачиняються на час для вирішення проблеми та відразу ж відкриваються після ремонту генератора чи усунення інших технічних неполадок.

"Наше головне завдання зараз – аби попри тривалі відключення електроенергії, українці і надалі мали безперебійний доступ до продуктів у магазинах, а також могли зарядити там гаджети, скористатися інтернетом чи розігріти їжу. Ми вдячні ритейлерам за цей діалог, а насамперед, за стійкість, відповідальність та підтримку, яку бізнес надає українцям у непрості часи", – зазначив міністр.