Інтерфакс-Україна
Економіка
14:39 13.01.2026

Системних закриттів супермаркетів немає, держава веде переговори про збільшення постачання генераторів – Мінекономики

2 хв читати
Системних закриттів супермаркетів немає, держава веде переговори про збільшення постачання генераторів – Мінекономики

Системних закриттів супермаркетів немає, зі свого боку держава веде переговори із міжнародними партнерами про збільшення постачання генераторів та запчастин, повідомив міністр економіки, довікілля та сільского господарства Олексій Соболев.

"Сьогодні всі ритейлери докладають максимальних зусиль, щоб створити умови для підтримки споживачів: самостійно облаштовують зони для заряджання та обігріву, у деяких магазинах є змога працювати чи відпочивати. Нам важливо, аби така можливість зберігалася і надалі, якщо довгі відключення світла триватимуть. Держава зі свого боку також веде переговори із міжнародними партнерами про збільшення постачання генераторів та запчастин", – повідомив він за підсумками онлайн-наради з керівниками торговельних мереж.

У ній, зокрема, прийняли участь керівники мереж "АТБ-Маркет", Fozzy Group, NOVUS, "Ашан", METRO UA, VARUS, "КОЛО", а також Ukrainian Food Retail Alliance, який об'єднує головних представників ринку.

За словами Соболева, абсолютно всі мережі підтвердили: системних закриттів супермаркетів немає, але констатували, що обладнання у магазинах інколи виходить з ладу через велике навантаження та затяжні морози, що ускладнює сервісне обслуговування. Тому іноді супермаркети тимчасово зачиняються на час для вирішення проблеми та відразу ж відкриваються після ремонту генератора чи усунення інших технічних неполадок.

"Наше головне завдання зараз – аби попри тривалі відключення електроенергії, українці і надалі мали безперебійний доступ до продуктів у магазинах, а також могли зарядити там гаджети, скористатися інтернетом чи розігріти їжу. Ми вдячні ритейлерам за цей діалог, а насамперед, за стійкість, відповідальність та підтримку, яку бізнес надає українцям у непрості часи", – зазначив міністр.

 

 

Теги: #мінекономіки #супермаркети #енергетика #соболев

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:05 13.01.2026
Російські військові ударили по обʼєктах "Запоріжжяобленерго" та важко поранили двох працівниць

Російські військові ударили по обʼєктах "Запоріжжяобленерго" та важко поранили двох працівниць

13:31 13.01.2026
Фіннадходження держави на 1-му етапі літієвої УРП "Добра" очікуються у 13% виробленої продукції – Мінекономіки

Фіннадходження держави на 1-му етапі літієвої УРП "Добра" очікуються у 13% виробленої продукції – Мінекономіки

11:53 13.01.2026
ФАО та Норвегія виділяють $4 млн для підтримки 6 тис. сільських домогосподарств у 3 прифронтових областях

ФАО та Норвегія виділяють $4 млн для підтримки 6 тис. сільських домогосподарств у 3 прифронтових областях

11:06 13.01.2026
Внаслідок обстрілів відключено споживачів у Києві, семи областях та ще в двох регіонах – через негоду

Внаслідок обстрілів відключено споживачів у Києві, семи областях та ще в двох регіонах – через негоду

09:20 13.01.2026
В Україні через небезпеку і коливання напруги затримуються низка приміських потягів

В Україні через небезпеку і коливання напруги затримуються низка приміських потягів

12:23 12.01.2026
Свириденко про енергетику: найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області

Свириденко про енергетику: найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області

11:08 12.01.2026
Ключовий етап відновлення електропостачання в Києві та області завершено – заступник глави Міненерго

Ключовий етап відновлення електропостачання в Києві та області завершено – заступник глави Міненерго

08:50 12.01.2026
Внаслідок обстрілу на Чернігівщині пошкоджено важливий енергооб’єкт і знеструмлено низку населених пунктів

Внаслідок обстрілу на Чернігівщині пошкоджено важливий енергооб’єкт і знеструмлено низку населених пунктів

00:43 12.01.2026
Ворожа атака пошкодила об’єкт інфраструктури в Одеській області: двоє постраждалих, відсутнє електропостачання – МВА

Ворожа атака пошкодила об’єкт інфраструктури в Одеській області: двоє постраждалих, відсутнє електропостачання – МВА

14:50 10.01.2026
Столичний метрополітен вимушено збільшує інтервал руху поїздів - КМДА

Столичний метрополітен вимушено збільшує інтервал руху поїздів - КМДА

ВАЖЛИВЕ

"Укрзалізниця" тимчасово призупиняє купонні виплати по єврооблігаціях для збереження ліквідності – компанія

Інфляція в Україні в 2025р зменшилася до 8% – Держстат

Додаткові 911 МВт потужності вивільнені у загальну мережу після перегляду списків критичної інфраструктури – Свириденко

Офіційні курси гривні до долара та євро оновили мінімуми, євро вперше став дорожче 50 грн

Веревський через Kapenata Limited купує в "Агро-Регіону" 9 агропідприємств

ОСТАННЄ

Повторний аукціон із приватизації "Сумихімпрому" знову зірвався через відсутність покупців

Кабмін затвердив переможця конкурсу про розподіл продукції літієвої ділянки "Добра" - Свириденко

"Ліси України" накопичили на складах понад 220 тис. куб. м дров, яких вистачить для опалення соцсфери, населення і військових

Шмигаль: Держава спрямовує 1 млрд грн на часткову компенсацію відсотків за кредитами та лізингом для підприємств ОПК

Міненерго скасувало свій наказ про призначення Гавви гендиректором "Оператора ринку" на наступні три роки

В Україні прогнозується збільшення відбору газу з ПСГ цього тижня

Конкурс на УРП на літієву ділянку "Добра" виграє консорціум на чолі з TechMet

АТБ, McDonald's та "Укрзалізниця" очолили рейтинги витрат клієнтів monobank у 2025р

Офіційний курс гривні послабився до нового мінімуму – 43,0757 грн/$1

"Укрзалізниця" тимчасово призупиняє купонні виплати по єврооблігаціях для збереження ліквідності – компанія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА