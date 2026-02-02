Ресторанам загрожує штраф 30% за включення плати за генератор у чеки без узгодження зі споживачем — Poster POS

Заклади громадського харчування, які додають до рахунків окрему плату за використання генераторів без попереднього узгодження із клієнтом, порушують законодавство про захист прав споживачів і можуть отримати штраф у розмірі 30% від замовлення, повідомили в Poster POS із посиланням на інформацію Держпродспоживслужби.

Спеціалізований ресурс зазначає, що в середовищі рестораторів активно дискутується питання щодо доцільності додавання до чеку оплати за роботу генератора.

"За законом "Про захист прав споживачів" бізнес зобов’язаний надавати повну та зрозумілу інформацію про послуги і їхню ціну. Якщо в чеку з’являється окремий рядок "послуга – генератор" без фактичного замовлення такої послуги, це може вважатися нав’язуванням додаткової платної послуги або введенням споживача в оману", - наголосили в Poster POS.

Щоб уникнути порушення, заклад має заздалегідь попереджати гостей, що витрати на генератор вже включені у вартість страв чи напоїв. Адже у більшості випадків витрати на роботу генератора (паливо, електроенергію, технічне обслуговування) є господарськими витратами ресторану, і логічно враховувати їх в ціні продукції, а не додавати окремо.

"Якщо заклад не попереджає клієнтів про додаткову оплату, він може отримати штраф: до 30% вартості проданих товарів або послуг, але не менше п’яти неоподатковуваних мінімумів (не менше 85 грн)", - попередив ресурс.

Poster POS - українська компанія з автоматизації ресторанів, яка є розробником програми обліку в системі HoReCa і встановлюється на планшетах. Послугами розробника користується понад 50 тис. закладів.