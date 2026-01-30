До Києва надійшла перша партія генераторів від мерії та громади Варшави – Кличко

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko

До Києва надійшла перша партія у майже 60 генераторів від мерії та громади Варшави. Наступна партія прибуде найближчими днями, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Загалом польська столиця відправила 90 генераторів (більшість із них – дизельні) різної потужності – від 10 до 64 кВТ. Ці джерела резервного живлення дозволять місту підсилити рівень стійкості критичних обʼєктів, закладів соціальної сфери, житлових будинків. Генератори вже почали розвозити в деякі райони Києва – зокрема, для заживлення обладнання будинків, де проблеми з відновленням теплопостачання", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Він уточнив, що звернувся до міжнародних партнерів щодо допомоги Києву в подоланні надзвичайної ситуації, спричиненої пошкодженнями критичної інфраструктури внаслідок ворожих атак, а саме – надати генератори.

"Мер міста-побратима Києва – Варшави, Рафал Тшасковський сам мені зателефонував, запропонував допомогу й поляки оперативно відправили обладнання. Дякую меру Варшави та нашим польським друзям за цю вкрай необхідну допомогу в умовах енергетичної кризи!" – відзначив мер.

Він нагадав, що на початку цього тижня столиця отримала також від Польщі 130 генераторів різної потужності, кошти на них збирали польські волонтери. За 10 днів 60 000 поляків пожертвували майже 2 млн євро.

У понеділок прибула перша партія генераторів, придбаних на благодійні гроші. Найближчим часом очікується наступна.