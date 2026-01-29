Київські школи відновлюють навчання з 2 лютого - КМДА

Фото: Unsplash

Загальноосвітні навчальні заклади Києва поновлять навчальний процес з 2 лютого, формат навчання кожна школа визначатиме самостійно – очний, дистанційний або змішаний, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Київські школи відновлюють навчання з 2 лютого. Формат навчання кожна школа визначатиме самостійно – очний, дистанційний або змішаний. Враховуватимуться безпекова ситуація, наявність тепла та електропостачання", - йдеться у повідомленні КМДА у телеграм-каналі у четвер увечері.

Як повідомлялося раніше у цей день, працівники шкіл Києва розсилають повідомлення батькам учнів про відновлення навчання в школах вже з понеділка, 2 лютого, частина в очному, частина в дистанційному режимі.

Як роз'яснили в КМДА, заклади, визначені опорними пунктами, працюватимуть у форматі, обраному педагогічними радами. У разі надзвичайної ситуації освітній процес оперативно переводитимуть у дистанційний режим. Відповідні рішення ухвалюватимуть педагогічні ради. До 30 січня керівники шкіл повинні поінформувати батьків і учнів про обраний формат навчання. Родини зможуть обрати той формат участі в освітньому процесі, який є найбільш комфортним і безпечним.

Повідомляється, що відповідне рішення ухвалили на комісії ТЕБ та НС після оцінки стану освітньої сфери міста та з урахуванням наслідків пошкоджень енергосистеми внаслідок обстрілів.

Як повідомлялося раніше, вже після відновлення навчального процесу в київських школах після зимових канікул з 12 січня прем'єр-міністр Україна Юлія Свириденко заявила, що у Києві Міністерство освіти і науки і Київська міська державна адміністрація (КМДА) мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого через наслідки надзвичайної ситуації, викликаної знищенням цивільної інфраструктури під час російських обстрілів та сильними морозами. Перший віцепрем’єр - міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що шкільні канікули в Києві продовжать до 1 лютого для збереження електроенергії, а питання продовження канікул після 1 лютого визначить Рада оборони міста. Мер Віталій Кличко повідомив про рішення оголосили канікули у школах Києва із 19 січня до 1 лютого.

Голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявляв, що продовження зимових канікул до 1 лютого точно призведе до освітніх втрат, але система освіти має пройти цю зиму.

Освітній омбудсмен України Надія Лещик заявляє, що відпрацювання занять подовжених зимових канікул можна здійснити за рахунок скасування весняних канікул або продовження навчання у червні 2026 року.

29 січня Міністерство освіти і науки України рекомендувало закладам вищої освіти продовжити канікули або навчання в дистанційному форматі до 8 лютого.