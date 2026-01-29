Інтерфакс-Україна
Події
20:12 29.01.2026

Єврокомісар Кос назвала державним терором удар РФ по поїзду в Харківській області

Фото: https://www.facebook.com/marta.kosmarko

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос розцінила удар російського дрона по пасажирському поїзду "Барвінкове – Харків – Чоп" поблизу села Язикове Харківської області 27 січня як акт державного тероризму.

"Атаки на пасажирські поїзди виходять за межі війни. Вони спрямовані проти цивільного населення, вони вражають сім'ї та дітей. Це державний терор. Я розмовляла з Олександром Перцовським, генеральним директором "Укрзалізниці". Повна підтримка хоробрим людям, які забезпечують роботу поїздів України в умовах великої небезпеки", - написала Кос в Х в четвер за підсумками розмови.

Як повідомлялося, у вівторок пасажирський потяг Барвінкове-Львів-Чоп був атакований трьома безпілотними літальними апаратами типу Shahed у Харківській області поблизу села Язикове. Внаслідок ворожої атаки загинуло шестеро людей, ще двоє постраждали.

Рух поїзда був поновлений через п'ять годин, але АТ "Укрзалізниця" (УЗ) повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів. УЗ також приспустила стяги над усіма вокзалами країни на знак пам’яті про пасажирів, чиє життя забрала російська атака на пасажирський поїзд.

 

Теги: #харківська_область #атака #поїзд

