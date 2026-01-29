Інтерфакс-Україна
Події
20:44 29.01.2026

Глава БЕБ оголосив про старт атестації працівників

2 хв читати
Глава БЕБ оголосив про старт атестації працівників

Директор Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський повідомив про початок процесу одноразової атестації працівників Бюро.

"Починаємо", - написав Цивінський у Facebook в четвер ввечері, проілюструвавши пост фотографією наказу "Про початок проведення одноразової атестації працівників Бюро економічної безпеки".

Текст відповідного наказу №35 від 29 січня опубліковано на сайті БЕБ. В ньому зазначається, що працівники центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ, які підлягають атестації, мають протягом 14 днів з дня видання цього наказу подати письмову заяву про надання згоди на проходження атестації або про відмову від її проходження.

Атестація проводиться "з метою реалізації пункту 4 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 20 червня 2024 року № 3840-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України", підтвердження належного рівня доброчесності та професійної компетентності працівників Бюро економічної безпеки України".

Як повідомлялося, директор БЕБ підписав накази про затвердження складів двох атестаційних та двох кадрових комісій, які здійснюватимуть переатестацію працівників і відбір нового персоналу до органу, ще у листопаді 2025 року.

"Лише через незалежні комісії ми зможемо створити справді оновлену й доброчесну команду БЕБ. Для нас принципово, щоб атестація й добір кадрів проходили відкрито, чесно й були зрозумілими кожному, а їхні результати – законними і справедливими", - наводяться заявив тоді Цивінський.

В БЕБ зазначили, що завдання атестаційних комісій - забезпечити якісний процес оцінки відповідності працівників бюро критеріям доброчесності та професійної компетентності.

На першому етапі буде проведено атестацію керівників і заступників керівників підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь. Другий етап охопить усіх інших працівників. Загальний строк проведення атестації не перевищуватиме 18 місяців від дати призначення директора БЕБ.

В свою чергу, кадрові комісії відповідатимуть за добір нових працівників, які поділяють цінності БЕБ і працюватимуть за найвищими стандартами професійності.

Кабінет міністрів України призначив Цивінського на посаду директора БЕБ 5 серпня 2025 року.

 

 

 

 

Теги: #беб #кадри #атестація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:52 28.01.2026
У Повітряних силах формується командування "малої" ППО: Напрям очолив Євген Хлєбніков

У Повітряних силах формується командування "малої" ППО: Напрям очолив Євген Хлєбніков

20:53 26.01.2026
Зеленський вивів Малюка зі складу РНБО і затвердив у ньому Федорова та Шмигаля – указ

Зеленський вивів Малюка зі складу РНБО і затвердив у ньому Федорова та Шмигаля – указ

20:45 23.01.2026
Зеленський вивів Малюка зі складу Ставки і затвердив у ній Федорова та Шмигаля – указ

Зеленський вивів Малюка зі складу Ставки і затвердив у ній Федорова та Шмигаля – указ

20:27 23.01.2026
Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

18:47 22.01.2026
Міносвіти внесло 216 атестованих наукових установ і вишів до Держреєстру наукових установ, яким надається підтримка держави

Міносвіти внесло 216 атестованих наукових установ і вишів до Держреєстру наукових установ, яким надається підтримка держави

14:33 22.01.2026
Федоров: Уряд звільнив 5 заступників міністра оборони, частина залишиться в МО, найближчими тижнями зʼявляться нові члени команди

Федоров: Уряд звільнив 5 заступників міністра оборони, частина залишиться в МО, найближчими тижнями зʼявляться нові члени команди

14:16 21.01.2026
Атестація наукових установ проведена, щоб збільшувати спроможності вчених в нових, більш потужних інституціях - заступник міністра освіти

Атестація наукових установ проведена, щоб збільшувати спроможності вчених в нових, більш потужних інституціях - заступник міністра освіти

12:02 20.01.2026
Наукові установи, які не здобули високої атестаційної групи, автоматично не припиняють своєї діяльності - Міносвіти

Наукові установи, які не здобули високої атестаційної групи, автоматично не припиняють своєї діяльності - Міносвіти

11:10 20.01.2026
Калмикова: Керівники підпорядкованих Мінветеранів установ будуть регулярно інформувати щодо їх кадрових рішень

Калмикова: Керівники підпорядкованих Мінветеранів установ будуть регулярно інформувати щодо їх кадрових рішень

10:31 20.01.2026
Кабмін призначив Ругаєва в.о. держсекретаря Мінцифри

Кабмін призначив Ругаєва в.о. держсекретаря Мінцифри

ВАЖЛИВЕ

Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів

Агентство з відновлення радить водіям 1-3 лютого утриматися від далеких поїздок через морози

Перемовини Україна-США-РФ продовжаться приблизно через тиждень – Віткофф

Трамп заявив, що обстрілів Києва з боку РФ не було останніми днями, бо він попросив про це Путіна

"Укренерго" в останній робочий день тижня обмежуватиме електроенергію в усіх регіонах України протягом доби

ОСТАННЄ

Ситуацію з теплом та світлом у Києві стабілізують 239 бригад - Шмигаль

Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів

Національний музей історії України у Другій світовій війні демонтував радянський напис на скульптурній галереї

Порошенко повідомив про розгортання фронтових прально-душових комплексів у Києві

До України надійшли перші 78 з понад 300 промислових котлів від Італії - ЗМІ

Сформовано склад Ради директорів Українського фонду культурної спадщини, наступний крок – обрання виконавчого директора - Бережна

Зеленський: Є хороші результати СБУ в протидії операціям РФ проти нашої держави

Агентство з відновлення радить водіям 1-3 лютого утриматися від далеких поїздок через морози

Єврокомісар Кос назвала державним терором удар РФ по поїзду в Харківській області

Раді рекомендують ухвалити закон щодо проведення обов’язкової евакуації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА