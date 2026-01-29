Глава БЕБ оголосив про старт атестації працівників

Директор Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський повідомив про початок процесу одноразової атестації працівників Бюро.

"Починаємо", - написав Цивінський у Facebook в четвер ввечері, проілюструвавши пост фотографією наказу "Про початок проведення одноразової атестації працівників Бюро економічної безпеки".

Текст відповідного наказу №35 від 29 січня опубліковано на сайті БЕБ. В ньому зазначається, що працівники центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ, які підлягають атестації, мають протягом 14 днів з дня видання цього наказу подати письмову заяву про надання згоди на проходження атестації або про відмову від її проходження.

Атестація проводиться "з метою реалізації пункту 4 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 20 червня 2024 року № 3840-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України", підтвердження належного рівня доброчесності та професійної компетентності працівників Бюро економічної безпеки України".

Як повідомлялося, директор БЕБ підписав накази про затвердження складів двох атестаційних та двох кадрових комісій, які здійснюватимуть переатестацію працівників і відбір нового персоналу до органу, ще у листопаді 2025 року.

"Лише через незалежні комісії ми зможемо створити справді оновлену й доброчесну команду БЕБ. Для нас принципово, щоб атестація й добір кадрів проходили відкрито, чесно й були зрозумілими кожному, а їхні результати – законними і справедливими", - наводяться заявив тоді Цивінський.

В БЕБ зазначили, що завдання атестаційних комісій - забезпечити якісний процес оцінки відповідності працівників бюро критеріям доброчесності та професійної компетентності.

На першому етапі буде проведено атестацію керівників і заступників керівників підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь. Другий етап охопить усіх інших працівників. Загальний строк проведення атестації не перевищуватиме 18 місяців від дати призначення директора БЕБ.

В свою чергу, кадрові комісії відповідатимуть за добір нових працівників, які поділяють цінності БЕБ і працюватимуть за найвищими стандартами професійності.

Кабінет міністрів України призначив Цивінського на посаду директора БЕБ 5 серпня 2025 року.