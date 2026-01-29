Зеленський домовився з Мерцом про спільні дії наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з федеральним канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом, про що повідомив в офіційному Телеграм-каналі.

"Фрідріх демонструє справжнє лідерство, і я дуже ціную нашу координацію. Європа стає сильнішою завдяки нашим спільним крокам і підтримці Німеччини для нашого захисту, яка є однією з найбільших у багатьох аспектах у Європі. Саме німецькі Patriot та IRIS-T захищають значну частину нашої енергетики й наших міст. Уже зараз є також важливий пакет енергетичної підтримки", - написав Зеленський у Телеграмі, принагіднго подякувавши ФРН за підтримку.

"Ми говорили про подальшу співпрацю та домовилися про спільну роботу між нашими державами та партнерами у Європі наступного тижня. Вдячний за готовність Німеччини допомагати і з відбудовою нашої країни. Домовилися, що наші команди опрацюють усі необхідні кроки", - зазначив український президент.