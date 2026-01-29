Попередньо одного цивільного травмовано внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Запоріжжі - ОВА

Росіяни завдали удару по житловому будинку в Запоріжжі, повідомив начальник ОВА Іван Федоров в Телеграм-каналі.

"Росіяни вдарили по житловому будинку. Попередньо, одна людина травмована", - написав Федоров у Телеграмі.

За його інформацією внаслідок ворожої атаки "у багатоповерхівці в одному із спальних районів Запоріжжя, вилетіли вікна, пошкоджено балкони".

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/32893

https://t.me/ivan_fedorov_zp/32895