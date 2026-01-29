Ситуацію з теплом та світлом у Києві стабілізують 239 бригад - Шмигаль

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Дефіцит електроенергії в Києві зберігається і над стабілізацією електро- та теплопостачання в столиці працюють 239 бригад, повідомив перший віцепрем'єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетики в Києві та області.

"Дефіцит електроенергії зберігається. У столиці над стабілізацією ситуації з теплом і світлом сьогодні працювали 239 бригад. На проблемних обʼєктах працюють 307 потужних генераторів. Очікуємо ще 40. Працюємо над посиленням бригад енергетиків", - написав Шмигаль у Телеграм-каналі.

Міністр також прокоментував перехід на тимчасові графіки відключень.

"Сьогодні вночі Київ перейшов на тимчасові графіки відключень. Через характер пошкоджень енергосистеми це досить жорсткі графіки, вони відрізняються в різних районах і навіть будинках. Але в таких надзвичайних умовах вони додають передбачуваності", - зазначив Шмигаль в Телеграмі.