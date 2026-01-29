Батьки київських школярів отримують повідомлення про відновлення навчання з 2 лютого очно чи дистанційно

Працівники загальноосвітніх навчальних закладів Києва розсилають повідомлення батькам учнів про відновлення навчального процесу в школах вже з понеділка, 2 лютого, частина в очному, частина в дистанційному режимі.

"Шановні батьки! З 02.02.2026 відновлюється освітній процес в очному режимі. Просимо повідомити до 01.02 тих, хто знаходитиметься за межами Києва за сімейними обставинами, та тих, хто захворів. У разі нової інформації, залежно від безпекової ситуації, вас буде повідомлено додатково", - йдеться в одному з повідомлень.

Батьки учнів іншої школи, розташованої в тому ж адміністративному районі Києва, також отримали повідомлення про відновлення навчання з понеділка, але в дистанційному режимі через відсутність теплопостачання у приміщенні навчального закладу.

"Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 15.01.2026 №39 та рішення педагогічної ради… з 02.02.2026 року відновлюється навчальний процес… Оскільки, станом на 29.01.2026, температурний режим у закладі не відповідає санітарним нормам (теплопостачання відсутнє) уроки проводитимуться дистанційно згідно розкладу у формі Zoom-конференції. У випадку відсутності звʼязку, урок буде проведено у доступному форматі. Тримайте постійний звʼязок з класними керівниками", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, вже після відновлення навчального процесу в київських школах після зимових канікул з 12 січня прем’єр-міністр Україна Юлія Свириденко заявила, що у Києві Міністерство освіти і науки і Київська міська державна адміністрація (КМДА) мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого через наслідки надзвичайної ситуації, викликаної знищенням цивільної інфраструктури під час російських обстрілів та сильними морозами. Перший віцепрем’єр - міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що шкільні канікули в Києві продовжать до 1 лютого для збереження електроенергії, а питання продовження канікул після 1 лютого визначить Рада оборони міста. Мер Віталій Кличко повідомив про рішення оголосили канікули у школах Києва із 19 січня до 1 лютого.

Голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявляв, що продовження зимових канікул до 1 лютого точно призведе до освітніх втрат, але система освіти має пройти цю зиму.

Освітній омбудсмен України Надія Лещик заявляє, що відпрацювання занять подовжених зимових канікул можна здійснити за рахунок скасування весняних канікул або продовження навчання у червні 2026 року.

29 січня Міністерство освіти і науки України рекомендувало закладам вищої освіти продовжити канікули або навчання в дистанційному форматі до 8 лютого.