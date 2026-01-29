Інтерфакс-Україна
Події
18:38 29.01.2026

Батьки київських школярів отримують повідомлення про відновлення навчання з 2 лютого очно чи дистанційно

2 хв читати
Батьки київських школярів отримують повідомлення про відновлення навчання з 2 лютого очно чи дистанційно

Працівники загальноосвітніх навчальних закладів Києва розсилають повідомлення батькам учнів про відновлення навчального процесу в школах вже з понеділка, 2 лютого, частина в очному, частина в дистанційному режимі.

"Шановні батьки! З 02.02.2026 відновлюється освітній процес в очному режимі. Просимо повідомити до 01.02 тих, хто знаходитиметься за межами Києва за сімейними обставинами, та тих, хто захворів. У разі нової інформації, залежно від безпекової ситуації, вас буде повідомлено додатково", - йдеться в одному з повідомлень.

Батьки учнів іншої школи, розташованої в тому ж адміністративному районі Києва, також отримали повідомлення про відновлення навчання з понеділка, але в дистанційному режимі через відсутність теплопостачання у приміщенні навчального закладу.

"Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 15.01.2026 №39 та рішення педагогічної ради… з 02.02.2026 року відновлюється навчальний процес… Оскільки, станом на 29.01.2026, температурний режим у закладі не відповідає санітарним нормам (теплопостачання відсутнє) уроки проводитимуться дистанційно згідно розкладу у формі Zoom-конференції. У випадку відсутності звʼязку, урок буде проведено у доступному форматі. Тримайте постійний звʼязок з класними керівниками", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, вже після відновлення навчального процесу в київських школах після зимових канікул з 12 січня прем’єр-міністр Україна Юлія Свириденко заявила, що у Києві Міністерство освіти і науки і Київська міська державна адміністрація (КМДА) мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого через наслідки надзвичайної ситуації, викликаної знищенням цивільної інфраструктури під час російських обстрілів та сильними морозами. Перший віцепрем’єр - міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що шкільні канікули в Києві продовжать до 1 лютого для збереження електроенергії, а питання продовження канікул після 1 лютого визначить Рада оборони міста. Мер Віталій Кличко повідомив про рішення оголосили канікули у школах Києва із 19 січня до 1 лютого.

Голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявляв, що продовження зимових канікул до 1 лютого точно призведе до освітніх втрат, але система освіти має пройти цю зиму.

Освітній омбудсмен України Надія Лещик заявляє, що відпрацювання занять подовжених зимових канікул можна здійснити за рахунок скасування весняних канікул або продовження навчання у червні 2026 року.

29 січня Міністерство освіти і науки України рекомендувало закладам вищої освіти продовжити канікули або навчання в дистанційному форматі до 8 лютого.

Теги: #київ #школярі #навчання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:52 28.01.2026
Питання продовження канікул у Києві після 1 лютого визначить Рада оборони міста – Шмигаль

Питання продовження канікул у Києві після 1 лютого визначить Рада оборони міста – Шмигаль

22:34 28.01.2026
У Києві без електроенергії залишаються 610 тис. споживачів — Шмигаль

У Києві без електроенергії залишаються 610 тис. споживачів — Шмигаль

22:25 28.01.2026
Київ переходить до оновлених тимчасових графіків - CEO "Ясно"

Київ переходить до оновлених тимчасових графіків - CEO "Ясно"

20:05 28.01.2026
У Києві без тепла лишаються 639 багатоповерхівок – Кличко

У Києві без тепла лишаються 639 багатоповерхівок – Кличко

16:40 28.01.2026
У Києві відзначили провідних митців міста

У Києві відзначили провідних митців міста

21:48 27.01.2026
У столиці без електроенергії залишаються 710 тис. споживачів — Шмигаль

У столиці без електроенергії залишаються 710 тис. споживачів — Шмигаль

18:59 27.01.2026
Прокуратура через суд вимагає скасувати результати торгів з продажу водопровідних мереж на Оболоні в Києві

Прокуратура через суд вимагає скасувати результати торгів з продажу водопровідних мереж на Оболоні в Києві

18:43 27.01.2026
В Україну прибуло 76 аварійних генераторів від ЄС

В Україну прибуло 76 аварійних генераторів від ЄС

16:11 27.01.2026
У Києві на конференції "Пам’ять як стійкість" обговорили збереження єврейської документальної спадщини

У Києві на конференції "Пам’ять як стійкість" обговорили збереження єврейської документальної спадщини

21:03 23.01.2026
Французькі військові розпочнуть у лютому тримісячні навчання

Французькі військові розпочнуть у лютому тримісячні навчання

ВАЖЛИВЕ

Міноборони разом зі SpaceX уже вирішує проблему використання Starlink на російських БпЛА – Федоров

Синоптики попереджають про надзвичайний мороз в Україні, оголошений ІІІ (червоний) рівень небезпеки

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

ОСТАННЄ

"Укренерго" в останній робочий день тижня обмежуватиме електроенергію в усіх регіонах України протягом доби

У Резерв+ 30 січня з опівночі до 2 години ночі можуть бути недоступні послуги через технічні роботи - Міноборони

Каллас: Росія у чорному списку через ризики відмивання грошей

У районі Дронівки важкі позиційні бої; основні зусилля ворог зосереджує на форсуванні річки Сіверський Донець - ЗСУ

Українські підрозділи контролюють північну частину Покровська, у Мирнограді тримають оборонні рубежі – УВ "Схід"

Мінсоцполітики пропонує маломобільним киянам отримати реабілітацію та лікування на час відсутності світла та тепла

Ексрадниця керівника ОП Зарівна почала викладати в Чиказькому університеті

Перша партія з 400 генераторів від уряду Польщі вже в Києві

Ангольський бізнесмен передав Україні 75 електрогенераторів

Україна отримала когенераційні установки RSE в рамках допомоги Уряду Німеччини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА