Інтерфакс-Україна
Події
18:45 29.01.2026

У Кривому Розі загинула жінка, постраждали ще троє цивільних через атаку БпЛА

1 хв читати
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Кривому Розі (Дніпропетровська обл.) загинула жінка, постраждали ще троє цивільних через атаку БпЛА, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у вечірньому дописі у четвер у телеграм-каналі.

"Ворог атакував БпЛА Криворіжжя. У самому Кривому Розі загинула жінка. Постраждали троє людей. Двох жінок госпіталізували в стані середньої тяжкості. Чоловік на амбулаторному лікуванні. Горів приватний будинок. Ще з десяток – побиті", - написав він.

За даними обладміністрації, у Зеленодольській громаді пошкоджені сонячні панелі. "Поцілив агресор і по Синельниківщині. На район спрямував безпілотники та КАБи. Потерпали Синельникове, Петропавлівська, Покровська, Миколаївська громади. Виникло кілька пожеж. Понівечені 5 приватних будинків, господарські споруди, транспортне підприємство, медзаклад, адмінбудівля, гімназія, будинок культури, пожежна частина, авто", - додав Ганжа.

За його словами, на Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська громади. Російська армія застосовувала артилерію та FPV-дрони. Пошкоджені 9 приватних осель, 3 дачні будинки, 2 господарські споруди, лінії електропередач. У Павлоградському районі через удар БпЛА потрощений автобус.

Теги: #кривий_ріг

