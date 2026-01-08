У Кривому Розі вже 13 поранених - обладміністрація

Фото: https://www.facebook.com/

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 13 людей, один чоловік у тяжкому стані, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко.

"Збільшилась кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг. За оновленою інформацією потерпілих 13. У лікарнях 9 людей, серед них хлопці 7 та 16 років. Один чоловік залишається у вкрай тяжкому стані", - написав він у телеграм-каналі увечері.

Пошкоджені майже півтора десятка багатоквартирних будинків, автівки.