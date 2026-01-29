У Резерв+ 30 січня з опівночі до 2 години ночі можуть бути недоступні послуги через технічні роботи - Міноборони

Фото: Міноборони України

У реєстрі "Оберіг" 30 січня з опівночі до 2 години ночі проводитимуться заплановані технічні роботи, відповідно у цей період у Резерв+ можуть бути тимчасово недоступні послуги та оновлення Резерв ID, повідомила пресслужба Міністерства оборони.

"30 січня 00:00–02:00 — у реєстрі Оберіг заплановані технічні роботи. У цей період у Резерв+ можуть бути тимчасово недоступні послуги та оновлення Резерв ID", - йдеться у повідомленні Міноборони у телеграм-каналі у четвер.

У Міноборони порадили завчасно завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа: на головному екрані застосунку треба натиснути "+" —"Завантажити PDF".

"Після 02:00 роботу сервісів буде відновлено", - запевнили у Міноборони.