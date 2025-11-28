Інтерфакс-Україна
Події
15:11 28.11.2025

У Резерв+ з’явилась відстрочка для військовозобов’язаних, у яких один із батьків має інвалідність

2 хв читати
У Резерв+ з’явилась відстрочка для військовозобов’язаних, у яких один із батьків має інвалідність
Фото: Міноборони України

У застосунку Резерв+ з’явилася можливість оформлення онлайн відстрочки від мобілізації для військовозобов’язаних, в яких батько або мати має інвалідність I чи II групи, повідомляє Міністерство оборони України.

На сайті Міноборони оприлюднена інструкція для отримання такої відстрочки.

"Подайте запит у застосунку Резерв+. Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах. У разі підтвердження — відстрочка надається автоматично, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Зазначається, що процес повністю автоматизований, зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин і не потребує збору довідок та відвідування ТЦК.

"Наразі послуга доступна онлайн, якщо військовозобов’язаний – єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків. Якщо є інші повнолітні діти або обидва батьки, подати запит не можна", – зазначається в повідомленні.

Щоб система змогла підтвердити підстави, актуальні дані про інвалідність батька або матері мають бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) або реєстрі Пенсійного фонду. Крім того, коректні дані про сім’ю мають бути вказані в Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС). В актовому записі про народження має бути зазначений Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батька або матері з інвалідністю.

Якщо дані не актуальні – потрібно оновити їх у відповідних реєстрах, після чого можна подати запит через Резерв+.

Надана відстрочка автоматично продовжуватиметься — це передбачено новим порядком, що діє з 1 листопада 2025 року.

Таким чином, у Резерв+ вже доступні 11 типів онлайн-відстрочок. Для таких категорій: люди з інвалідністю; тимчасово непридатні до служби; батьки дитини з інвалідністю до 18 років; батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи; ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи; ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи; жінки та чоловіки військових з дитиною; батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі; батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років; студенти, аспіранти; працівники вищої та профосвіти.

Теги: #резерв_плюс #відстрочка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:34 26.11.2025
Раді рекомендують ухвалити закон про відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які відслужили за програмою "18-25" - нардеп

Раді рекомендують ухвалити закон про відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які відслужили за програмою "18-25" - нардеп

14:37 04.11.2025
Рада має намір надати право на відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які рік служили за контрактом "18-25"

Рада має намір надати право на відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які рік служили за контрактом "18-25"

20:06 01.11.2025
У перший день цифровізації отримання відстрочок в ЦНАПи було подано майже 4000 заяв – Федоров

У перший день цифровізації отримання відстрочок в ЦНАПи було подано майже 4000 заяв – Федоров

18:36 01.11.2025
Понад 700 тисяч відстрочок у Резерв+ подовжено автоматично - Шмигаль

Понад 700 тисяч відстрочок у Резерв+ подовжено автоматично - Шмигаль

14:28 31.10.2025
У Мінцифри очікують на збільшення завантаженості ЦНАПів у перші дні листопада у зв’язку зі змінами в оформленні відстрочок

У Мінцифри очікують на збільшення завантаженості ЦНАПів у перші дні листопада у зв’язку зі змінами в оформленні відстрочок

12:41 31.10.2025
У Сухопутних військах очікують позбутися черг біля ТЦК з 1 листопада у зв’язку зі змінами в оформленні відстрочок

У Сухопутних військах очікують позбутися черг біля ТЦК з 1 листопада у зв’язку зі змінами в оформленні відстрочок

16:41 30.10.2025
У Резерв+ з’явилась відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину

У Резерв+ з’явилась відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину

14:35 25.10.2025
Бета-тест нових відстрочок запускається у Резерв+

Бета-тест нових відстрочок запускається у Резерв+

14:40 18.10.2025
Батьки дітей з інвалідністю тепер можуть отримати відстрочку в "Резерв+" - Міноборони

Батьки дітей з інвалідністю тепер можуть отримати відстрочку в "Резерв+" - Міноборони

14:44 10.10.2025
Тетяна Чорновол скористалася відстрочкою на рік, наданою їй ЦВК

Тетяна Чорновол скористалася відстрочкою на рік, наданою їй ЦВК

ВАЖЛИВЕ

Проведені обшуки у керівника ОП, про підозру жодній особі не повідомляли – джерело в антикорупційних органах

НАБУ підтвердило проведення слідчих дій (обшуків) у Єрмака, що здійснюються в межах розслідування

Єрмак повідомив, що процесуальні дії проводяться у нього вдома і про повне сприяння правоохоронцям

Біля Гуляйполя українські захисники стримали наступ, фронт стабілізований– Сили оборони Півдня

НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - УП

ОСТАННЄ

СБС уразили три російські системи ППО за три дні

Єврокомісія: Розслідування свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні мають можливість функціонувати

Росію не обрано до Ради Міжнародної морської організації – Сибіга

Мінветеранів пропонує Канаді стати співзасновником і першим донором Фонду підтримки ветеранів

Госпіталізовано енергетика на Сумщині внаслідок удару російського дрона

Двоє цивільних загинуло внаслідок ударів російських fpv-дронів по селах Харківської області

Людину поранено через ворожу атаку на Суми, пошкоджено критичну інфраструктуру – ОВА

Посадовці приватної компанії підозрюються у привласненні 15 млн грн під час продажу запчастин до бронетехніки

Київ утримує статус найстабільнішої локації для розвитку інвестиційних орендних проєктів - думка

"Ліси України" відтермінувало оплату за придбану продукцію пошкодженому обстрілом "ЕІМО" у Самборі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА