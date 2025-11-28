У Резерв+ з’явилась відстрочка для військовозобов’язаних, у яких один із батьків має інвалідність

Фото: Міноборони України

У застосунку Резерв+ з’явилася можливість оформлення онлайн відстрочки від мобілізації для військовозобов’язаних, в яких батько або мати має інвалідність I чи II групи, повідомляє Міністерство оборони України.

На сайті Міноборони оприлюднена інструкція для отримання такої відстрочки.

"Подайте запит у застосунку Резерв+. Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах. У разі підтвердження — відстрочка надається автоматично, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Зазначається, що процес повністю автоматизований, зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин і не потребує збору довідок та відвідування ТЦК.

"Наразі послуга доступна онлайн, якщо військовозобов’язаний – єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків. Якщо є інші повнолітні діти або обидва батьки, подати запит не можна", – зазначається в повідомленні.

Щоб система змогла підтвердити підстави, актуальні дані про інвалідність батька або матері мають бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) або реєстрі Пенсійного фонду. Крім того, коректні дані про сім’ю мають бути вказані в Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС). В актовому записі про народження має бути зазначений Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батька або матері з інвалідністю.

Якщо дані не актуальні – потрібно оновити їх у відповідних реєстрах, після чого можна подати запит через Резерв+.

Надана відстрочка автоматично продовжуватиметься — це передбачено новим порядком, що діє з 1 листопада 2025 року.

Таким чином, у Резерв+ вже доступні 11 типів онлайн-відстрочок. Для таких категорій: люди з інвалідністю; тимчасово непридатні до служби; батьки дитини з інвалідністю до 18 років; батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи; ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи; ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи; жінки та чоловіки військових з дитиною; батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі; батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років; студенти, аспіранти; працівники вищої та профосвіти.