18:34 26.11.2025

Раді рекомендують ухвалити закон про відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які відслужили за програмою "18-25" - нардеп

Раді рекомендують ухвалити закон про відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які відслужили за програмою "18-25" - нардеп
Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити закон про річну відстрочку від призову під час мобілізації для військовозобов’язаних, які відслужили за контрактами за програмою "18-25", повідомила народна депутатка Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"На засіданні комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримали низку законопроєктів, які парламент має розглянути найближчим часом. Рекомендували Раді ухвалити у другому читанні та у цілому законопроєкт №13574 щодо надання відстрочки на 12 місяців від призову на військову службу під час мобілізації хлопцям та дівчатам, які підписали контракти за програмою "18-25" та строк дії річного контракту завершився", - розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

За словами народної депутатки, комітет також рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкти №13646 про соцзахист військових та їхніх сімей і №13037 про зміни до Дисциплінарного статуту та Статуту внутрішньої служби ЗСУ задля протидії та запобігання дискримінації за ознакою статі та гендерно зумовленого насильства.

"Сьогодні на комітеті проголосували за включення норм щодо запобігання дискримінації та протидії дискримінації до Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту", - повідомила Фріз.

Як повідомлялося, Верховна Рада 4 листопада ухвалила за основу законопроєкт №13574.

Урядовий законопроєкт №13646 про внесення змін до деяких законів щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, членів їх сімей парламент ухвалив у першому читанні 22 жовтня.

Законопроєкт, зокрема, пропонує вилучити із закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей положення, що стосуються підстав звільнення з військової служби та права на альтернативну (невійськову) службу для осіб, чиї релігійні переконання перешкоджають проходженню строкової служби — як такі, що не належать до сфери правового регулювання цього акту.

Окрім того, законопроєкт містить норму про запровадження шестиденного робочого тижня з одним вихідним днем для курсантів і слухачів вищих військових навчальних закладів та військових освітніх установ.

Документ також передбачає, що військовослужбовці, які повернулися з полону, матимуть право на відпустку в особливий період — від початку мобілізації до запровадження воєнного стану, під час його дії або до моменту демобілізації.

Згідно з законопроєктом, вносяться зміни до Кодексу законів про працю, у закони про відпустки, про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Законопроєкт № 13037 про внесення змін до Дисциплінарного статуту та статуту внутрішньої служби Збройних Сил України щодо вдосконалення механізмів забезпечення військової дисципліни, запобігання і протидії проявам дискримінації та сексуальним домаганням у першому читанні Верховна Ради ухвалила 30 квітня.

Законопроєкт закріплює обовʼязок кожного військовослужбовця не допускати негідних дій (вербальних чи невербальних), повʼязаних із дискримінацією за ознакою статі, релігійних або інших переконань, сексуальним домаганням, насильством за ознакою статі, правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості. Законопроєкт закріплює обов’язок командирів негайно реагувати на правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості.

