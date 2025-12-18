Рада запровадила нові інструменти підтримки кінематографії: фінансування девелопменту, нацрібейт і відшкодування відсотків за кредитами

Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт закону №6194 "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки кінематографії в Україні".

"Ухвалений закон є результатом системної роботи над створенням сучасних, прозорих та ефективних правил державної підтримки кіногалузі та відповідає актуальним потребам українського кінематографа", - йдеться в повідомленні Державного агентства з питань кіно.

Зазначається, що законом запроваджуються нові інструменти: фінансування девелопменту - підтримка проєктів на етапі розробки; "нацрібейт" (якщо виробник знімає фільм за власні кошти й досягає успіху в прокаті, держава повертає 30% від касових зборів на виробництво наступних фільмів); відшкодування відсотків за кредитами; поворотна фінансова допомога.

Серед іншого, удосконалюється система кешрібейтів для залучення іноземних студій та міжнародних партнерів.

Також передбачається державне фінансування дипломних робіт студентів, як інвестиція в нове покоління митців; встановлення обов’язкової умови залучення студентів до виробництва фільмів, що отримують державну підтримку.

Крім того, зазначається, що взаємодія з Держкіно переводиться в цифровий формат через портал "Дія".

"Інклюзивність. Принципова позиція: фільми, створені за державної підтримки, мають бути доступними для людей з порушеннями зору та слуху - через тифлокоментування та аудіодискрипцію", - додали в Агентстві.

Як повідомлялося, в лютому 2022 року Верховна Рада прийнято за основу проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки кінематографії в Україні" №6194. Законопроектом пропонується розширити перелік видів, форматів, категорій і спрямувань фільмів, передбачено нові форми державної підтримки та особливості її надання.