Противник 72 рази намагався атакувати на покровському напрямку – Генштаб

Від початку доби середи на фронті відбулось 255 бойових зіткнень, з них 72 – на покровському напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські війська завдали одного ракетного та 16 авіаційних ударів, застосували дві ракети й скинули 66 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для уражень 2353 дронів-камікадзе та здійснили 2363 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - сказано в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках українські військові відбили три штурмові дії окупантів.

На південно-слобожанському напрямку противник 14 разів штурмував позиції українських підрозділів.

На куп'янському напрямку агресор 12 разів намагався прорвати оборону українських захисників.

На лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони.

П'ять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на слов'янському напрямку.

Дев'ять ворожих атак відбили оборонці на краматорському напрямку.

На костянтинівському напрямку росіяни 19 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів.

На покровському напрямку від початку доби окупанти 72 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.

На олександрівському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати оборону.

На гуляйпільському напрямку зафіксовано 37 бойових зіткнень.

На оріхівському напрямку ворог здійснив чотири атаки в бік Степногірська та Приморського.

На придніпровському напрямку противник двічі безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Антонівського мосту.

