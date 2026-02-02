Інтерфакс-Україна
22:16 02.02.2026

Сили оборони відбили з початку доби 147 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 147 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 понеділка.

"Противник завдав 60 авіаційних ударів, скинув 150 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 5199 дронів-камікадзе та здійснив 2860 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 39 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/34566

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

