10:35 01.02.2026

Росія випустила по Україні за січень понад 6000 БпЛА, близько 5500 КАБ та 158 ракет - Зеленський

Фото: https://www.president.gov.ua/

РФ атакувала Україну в січні понад 6 тисячами ударних БпЛА, близько 5,5 тисяч КАБ і 158 ракетами, повідомив президент України Володимир Зеленський в офіційному Телеграм-каналі.

"У багатьох регіонах України тривають ремонтні роботи з відновлення критичної інфраструктури. Лише за січень Росія випустила проти нас більше 6000 ударних дронів, близько 5500 керованих авіаційних бомб та 158 ракет різних типів. Практично все це – проти енергетики, залізниці, нашої інфраструктури, всього, що підтримує нормальність життя", - написав Зеленський у Телеграмі.

Він також підсумував атаки впродовж минулого тижня – більш ніж 980 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб та дві ракети.

"Фіксуємо російські спроби руйнувати логістику, транспортне сполучення між містами та громадами. Саме тому потреба в захисті неба не зникла. Ракети до Patriot, NASAMS, F-16 та інших платформ потрібні на кожен день. Дякую всім партнерам, хто це розуміє та допомагає", - наголосив Зеленський.

