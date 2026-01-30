Інтерфакс-Україна
Події
06:36 30.01.2026

Окупанти втратили впродовж доби 1310 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби  склали 1310 одиниць живої сили та 153 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 6.30 п'ятниці.

Зокрема українськими воїнами знищено один танк, чотири бойові броньовані машини,15 артилерійських систем, дві РСЗВ, один засіб ППО, 129 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одиницю спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 555 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/34388

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

