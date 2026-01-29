Інтерфакс-Україна
11:30 29.01.2026

Противник використовує тактику застосування БпЛА на наднизькій висоті під ручним керуванням – Міноборони

Росіяни застосовують тактику польоту ударних безпілотників на наднизькій висоті в режимі ручного керування, повідомив новопризначений радник міністра оборони України з технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Вчора мав зустріч з профільними командувачами та фахівцями… Наш противник застосовує найрізноманітніші тактики і хитрощі для знищення наших військових об'єктів. Одна з останніх – це політ на наднизькій висоті в режимі ручного керування. І ця висота, як на відео, може бути десятки метрів", - написав він у Телеграмі.

Бескрестнов зазначив, що Сили оборони мають технологічні рішення для протидії такий тактиці.

"У нас є технологічні рішення і ми будемо діяти, але поки я прошу виставляти віддалені пости візуального і звукового спостереження і бути готовими зустрічати гостей мобільними і стаціонарними групами прикриття, навіть якщо "Віраж" та інші системи мовчать… Особливу увагу руслам річок, рівнинам і довгим западинам в рельєфі", - додав радник міністра.

Цю інформацію він просить взяти до відома всім підрозділам.

Теги: #флеш_бескрестнов #війна #міноборони

