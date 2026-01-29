Ветеран-командир бойової машини може працювати в менеджменті логістики та службах технічної підтримки автопарків - Мінветеранів

Ветеран, який служив командиром бойової машини, може застосувати свої військові компетенції в менеджменті логістики та службах технічної підтримки, координації автопарків і автоколон, вважають в Міністерстві у справах ветеранів.

"Командир бойової машини — це ключовий фахівець в екіпажі бронетехніки (БМП, БТР, БМД). Саме він керує людьми й машиною як єдиним цілим: приймає рішення щодо маршруту й маневру, координує дії екіпажу, відповідає за технічний стан техніки та безпеку особового складу", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві зазначили, командир бойової машини під час служби має такі навички: робота з навігаційними системами, картами, GPS; контроль технічного стану машини, базове обслуговування; координація роботи екіпажу (водій, навідник, стрільці); контроль ресурсів та ведення обліку, звітності.

Він також володіє такими навичками: лідерство в малій команді; ухвалення рішень в динамічних умовах; чітка командна взаємодія з екіпажем і старшими за посадою; самоорганізація, аналітичне мислення, відповідальність за людей.

"Командир бойової машини — це координатор між екіпажем і командуванням. Успіх дій бронетехніки напряму залежить від його управлінських рішень. Цей досвід особливо цінний у сфері менеджменту логістики та службах технічної підтримки, координації автопарків і автоколон, у роботі, пов’язаній із безпекою та кризовим реагуванням, а також у навчальних та інструкторських напрямах — зокрема як тренер або фахівець з безпеки, тактики й управління командами", - зазначили в Мінветеранів.

Як повідомлялося, в Мінветеранів вважають, що ветеран, який служив у розвідці, може застосувати свої військові компетенції в логістиці, системах безпеки, контролі якості і ринковій аналітиці; ветеран, який служив мінометником, може застосувати свої військові компетенції як оператор важкої або спеціалізованої техніки, контролер якості, фахівець з організації вантажних процесів; ветеран, який служив оператором протитанкового ракетного комплексу (ПТРК), може застосувати свої військові компетенції як спеціаліст з електроніки чи оптики, оператор спеціального обладнання, фахівець аналітичних або моніторингових служб, інструктор з технічних чи спортивних дисциплін; ветеран, який служив зв’язківцем, може застосувати свої військові компетенції як монтажник телекомунікацій, системний адміністратор, радіотехнік і інженер ІТ-інфраструктури; ветеран, який служив оператором радіоелектронної боротьби (РЕБ), може застосувати свої військові компетенції як інженер із радіочастотних систем, спеціаліст із бездротових технологій й телекомунікацій і ІТ-фахівець; ветеран, який служив оператором безпілотних літальних апаратів (БПЛА), може застосувати свої військові компетенції як оператор дронів, картограф або геодезист, спеціаліст із технічної, агро- чи інфраструктурної відеозйомки; ветеран, який служив водієм-механіком бойової машини піхоти (БМП), може застосувати свої військові компетенції як механік або технік-оператор важкої техніки, сервісний інженер з обслуговування машин.