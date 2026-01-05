Інтерфакс-Україна
Події
14:47 05.01.2026

Мінветеранів планує розбудову регіональних військових меморіальних кладовищ у 5 пілотних регіонах у 2026р

Фото: https://www.facebook.com

Міністерство у справах ветеранів планує розпочати розбудову регіональних військових меморіальних кладовищ (ВМК) у п’яти пілотних регіонах у 2026 році.

"У 2026 році ветеранська політика, як і в попередньому, продовжує бути серед пріоритетів держави. Це означає, що підтримка ветеранів й ветеранок стане важливим напрямом  роботи у регіонах. Саме громади першими зустрічають тих, хто повертається з війни: тут звертаються за медичною допомогою та реабілітацією, соціальними гарантіями та послугами, шукають роботу та можливості для самореалізації. Від того, наскільки громади готові підтримати ветеранів і ветеранoк, залежить їхнє успішне повернення до цивільного життя, довіра до держави та якість життя загалом", - йдеться в повідомленні міністерства.

Згідно з планом відомства на 2026 рік, планується почати розбудову мережі державних ветеранських просторів, зокрема, заплановано відкриття 16 таких просторів.

Також у сфері здоров’я і соціальної підтримки заплановано: адаптація ветеранів, які частково або повністю втратили зір (пошук і контрактування надавачів відповідних послуг); запровадження довготривалого медичного догляду для ветеранів й ветеранок; корекція рубцевих змін шкіри після травм і опіків; посилення спроможностей ветеранів з обмеженнями життєдіяльності; розширення послуг з первинної медичної допомоги; реалізація експериментального проєкту ощодо компенсації переобладнання автомобілів для ветеранів.

"Вшанування пам'яті. Розбудова регіональних військових меморіальних кладовищ у п’яти пілотних регіонах", - йдеться у плані.

Крім того, у міністерстві повідомили, що у 2026 році на цифровій платформі "Ветеран Pro" буде представлено регіональні програми від кожної області з урахуванням потреб та можливостей громад.

Як повідомлялося, в серпні 2025 року Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді унормувати створення мережі філій Національного військового меморіального кладовища (НВМК).

Раніше міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова спрогнозувала, що філії НВМК в областях будуть запускати не раніше ніж в 2027 році.

