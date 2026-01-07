В Івано-Франківську збудують університетську клініку

Університетську лікарню збудують в Івано-Франківську, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Згідно з повідомленням, йдеться про будівництво хірургічного корпусу Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, який стане університетською клінікою Івано-Франківського національного медичного університету.

За інформацією МОЗ, новий корпус стане частиною спільної клінічної бази університету та обласної клінічної лікарні. Він включатиме такі освітні та наукові простори, як симуляційний центр, навчальні аудиторії для 12 клінічних кафедр, кабінети телемедицини, діагностичні та реанімаційні блоки, а також операційні зали, оснащені сучасними системами вентиляції та стерилізації.

"Будівництво хірургічного корпусу у складі медуніверситету на території, суміжній з діючими корпусами Івано-Франківської обласної клінічної, є важливим кроком до посилення медичної системи області. Лише у 2025 році в обласній клінічній лікарні пролікували понад 39 тис. пацієнтів і провели понад 25 тис. операцій. Запуск університетської лікарні дасть можливість не лише розширити можливості медзакладу, а й частково знизити навантаження на інші заклади охорони здоров’я регіону", - зазначає МОЗ.

Уточнюється, що проєкт в Івано-Франківську стане частиною системного розвитку університетських лікарень в Україні. Паралельно триває робота над оновленням фінансової моделі, яка дасть змогу забезпечити сталу роботу таких закладів як багатопрофільних клінічних центрів, що поєднують медичну практику, навчання та наукову діяльність, та передбачає взаємодію державного медичного університету та комунального медзакладу.

Строки реалізації проєкту в Івано-Франківську не уточнюються.

МОЗ також нагадує, що експериментальний проєкт університетської клініки реалізується на базі Львівського національному медичного університету ім. Данила Галицького. Крім того, спільно з Національною академією медичних наук опрацьовуються нові підходи до післядипломної підготовки в Національному університеті охорони здоровʼя ім. П.Л. Шупика та інститутах академії.