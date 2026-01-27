Клініка Odrex заявляє про тиск з боку прокуратури та звертається до Генпрокурора

Клініка Odrex (Одеса) заявила про тиск з боку прокуратури після смерті її пацієнта Аднана Ківана від онкозахворювання та звернулася до Генпрокурора з вимогою провести об’єктивне розслідування.

"На жаль, все почалося зі смерті пацієнта клініки "Одрекс" Ківана. Я від імені клініки "Одрекс" та від себе особисто хочу висловити щире співчуття родині Ківана, окремо його сину Руслану. Це насправді людська трагедія, і мені здається, що жодні публічні дискусії не мають права знецінити сам факт смерті. І після цього почався весь процес, який перестав бути розслідуванням конкретного випадку смерті пацієнта, і перетворилося на системний тиск на клініку "Одрекс", – сказав на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок партнер юридичної компанії MILLER Масі Найєм.

Він зазначив, що клініка Odrex звернулася до Генерального прокурора України з вимогою взяти ситуацію під особистий контроль, перевірив підслідність, пропорційність і законність ключових процесуальних рішень, ініціював службову перевірку щодо ознак тиску на можливу конфлікту інтересів у діях посадових осіб, та витребував для перевірки документи та підстави звернень до МОЗ.

"Розслідування втратило фокус на індивідуальній відповідальності та набуло ознак системного тиску на медичну інституцію з використанням процесуальних, регуляторних і публічних інструментів", – сказав він.

Найем зазначив, що "тиск на клініку має конкретні прояви і конкретних відповідальних за ухвалення тих рішень і координацію тих рішень, які приймалися".

"За наявною у нас інформацією, яка також потребує перевірки, ключові точки впливу у цій історії можуть бути пов'язані з такими посадовими особами як керівник Одеської обласної прокуратури Андрій Сваток, керівник управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області Артур Макаров. Також надто активну діяльність проводить заступниця генпрокурора Марія Вдовіченко, зокрема, вона ініціювала та супроводжувала певні тиски регуляторного характеру", – сказав він, додавши, що матиме зустріч з цього приводу з головою одеської ОВА Олегом Кіпером.

"Ми просимо державу перевірити, чи є конфлікт інтересів, чи є непропорційність у діях, чи не підміняється юридична процедура адміністративними або силовими тисками на медичну інституцію", – сказав він.

Найем також повідомив, що звинувачений за справою у смерті Ківана лікар Віталій Русаков наразі за рішенням суду "не має права займатися професійною діяльністю і перебуває вдома під нічним домашнім арештом". В той же час, лікарка Марина Бєлоцерковська звільнилася за власним бажанням та переїхала до Києва.

Зі свого боку, адвокат юридичної компанії MILLER Анна Калинчук, яка виступає адвокатом клініки, зазначила, що клініка бачить тиск на неї, зокрема, в тому, що "одна із справ розслідується Департаментом стратегічного розслідування Національної поліції, цей орган відповідає за розслідування організованих злочинних груп, тероризму, корупції на найвищих щаблях".

"В той же час цей же орган розслідує справу про лікарську помилку. Це дуже ексклюзивний випадок, коли прокурори з Києва приїжджають до Одеси для проведення допитів. Вибачте за це порівняння, але у мене була потерпіла від зґвалтування, яка була змушена чотири рази їздити на допити у Київ самостійно", – сказала вона.

Калинчук зазначила, що "ненормально, коли відбувається арешт корпоративних прав абсолютно на надуманих підставах".

"Ми розуміємо, що це далеко поза рамками закону, але вочевидь не тоді, коли мова йде про Офіс генерального прокурора. Ненормально, коли ми за два місяці пережили дві перевірки МОЗу, ми усі розуміємо, що підставою для проведення цієї перевірки були, власне, звернення з Офісу генпрокурора, прокуратура не має таких повноважень вимагати цього від МОЗу", – сказала вона.