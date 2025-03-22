Інтерфакс-Україна

Події

14:23 22.03.2025

Поліцейські встановлюють обставини смерті 7-річного хлопчика у столичній приватній клініці

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Поліція Києва встановлює обставини смерті семирічного хлопчика у столичній приватній клініці, повідомляє Відділ комунікації поліції Києва в суботу в фейсбуці.

За попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення йому наркозу на прийомі у лікаря-стоматолога.

На місці працювала бригада швидкої медичної допомоги, які протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, на жаль, дитина померла.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт та працівники ювенальної поліції. Обставини події з’ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації події, йдеться у повідомленні.

Теги: #київ #клініка #смерть #хлопчик

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