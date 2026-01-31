Інтерфакс-Україна
Події
14:02 31.01.2026

Енергетики повернули електрику критичній інфраструктурі Києва – ДТЕК

1 хв читати
Енергетики повернули електрику критичній інфраструктурі Києва – ДТЕК
Фото: Київська ОВА

Енергетики повернули електрику критичній інфраструктурі Києва, наразі відбувається процес її повернення побутовим споживачам, йдеться у повідомленні ДТЕК у суботу.

"Відновлення відбувається почергово. Такий підхід необхідний, щоб уникнути перевантаження мереж і, щоб не допустити нових аварій", – зазначила компанія.

ДТЕК просить використовувати електроенергію економно, бо це допоможе стабільніше та швидше всіх заживити.

Теги: #київ #електрика #критична_інфраструктура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:12 31.01.2026
Працюють "синя" та "зелена" лінії київського метро, на "червоній" тривають перевірки перед відновленням роботи – КМДА

Працюють "синя" та "зелена" лінії київського метро, на "червоній" тривають перевірки перед відновленням роботи – КМДА

14:45 31.01.2026
У Києві починають відновлювати роботу метро на всіх трьох лініях – Кличко

У Києві починають відновлювати роботу метро на всіх трьох лініях – Кличко

14:34 31.01.2026
У Києві, Київській та Дніпропетровській областях критична інфраструктура заживлена – Шмигаль

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях критична інфраструктура заживлена – Шмигаль

12:17 31.01.2026
В усіх районах Києва немає води через аварію в енергосистемі - водоканал

В усіх районах Києва немає води через аварію в енергосистемі - водоканал

11:18 31.01.2026
У Київському метрополітені призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів - КМДА

У Київському метрополітені призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів - КМДА

21:47 30.01.2026
Київ має враховувати безпековий фактор при оновленні систем енерго- та теплозабезпечення - Сухомлин

Київ має враховувати безпековий фактор при оновленні систем енерго- та теплозабезпечення - Сухомлин

20:01 30.01.2026
У Києві залишаються без тепла 253 багатоповерхівки - Кличко

У Києві залишаються без тепла 253 багатоповерхівки - Кличко

19:06 30.01.2026
Куди сходити в Києві на вихідні: концерти, виставки та вистави 31 січня - 1 лютого

Куди сходити в Києві на вихідні: концерти, виставки та вистави 31 січня - 1 лютого

18:24 30.01.2026
Від Грузії до Києва: у столиці відкриють масштабну виставку Темо Свірелі

Від Грузії до Києва: у столиці відкриють масштабну виставку Темо Свірелі

18:03 30.01.2026
Київ має такі проблеми з теплом та світлом, бо не впорався з децентралізацією їхніх джерел – ексглава "Укренерго"

Київ має такі проблеми з теплом та світлом, бо не впорався з децентралізацією їхніх джерел – ексглава "Укренерго"

ВАЖЛИВЕ

У Києві починають відновлювати роботу метро на всіх трьох лініях – Кличко

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях критична інфраструктура заживлена – Шмигаль

Енергосистема України поступово відновлюється після системної аварії – Міненерго

Протягом найближчих годин світло в Україні буде відновлено – Шмигаль

Електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин – Міненерго

ОСТАННЄ

МАГАТЕ про збій в ОЕС України: Прямого впливу на ядерну безпеку не очікується, але загальна ситуація нестабільна

Енергосистема Київщини працює в режимі відновлення - ОВА

У Златополі на Харківщині вийшло з ладу електротехнічне обладнання майже на всіх котельнях

Ворог просунувся на гуляйпільському напрямку – DeepState

Сильні морози очікуються в Україні найближчими днями

Очільника окупаційної адміністрації Маріуполя заочно засуджено до 15 років позбавлення волі

Енергосистема України поступово відновлюється після системної аварії – Міненерго

Чернігівщина повністю знеструмлена - обладміністрація

В українській енергосистемі відбулася системна каскадна аварія, а не блекаут, – ексочільник "Укренерго"

Пропуск транспорту і товарів на кордоні з Молдовою призупинено - Держмитслужба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА