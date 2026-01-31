Енергетики повернули електрику критичній інфраструктурі Києва – ДТЕК

Фото: Київська ОВА

Енергетики повернули електрику критичній інфраструктурі Києва, наразі відбувається процес її повернення побутовим споживачам, йдеться у повідомленні ДТЕК у суботу.

"Відновлення відбувається почергово. Такий підхід необхідний, щоб уникнути перевантаження мереж і, щоб не допустити нових аварій", – зазначила компанія.

ДТЕК просить використовувати електроенергію економно, бо це допоможе стабільніше та швидше всіх заживити.