13:56 31.01.2026

Енергосистема України поступово відновлюється після системної аварії – Міненерго

Енергосистема України поступово відновлюється після системної аварії, яка відбулася зранку суботи, повідомило Міністерство енергетики.

"Прямо зараз енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Першочергове завдання – заживлення критичної інфраструктури", – йдеться в його повідомленні в Телеграм.

Як зазначає Міненерго, за прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих годин.

"У різних регіонах часові межі повернення світла можуть відрізнятися. Поступове навантаження блоків атомних електростанцій до номінальної потужності потребує часу", – пояснило міністерство.

Воно додало, що для збереження цілісності енергосистеми, у низці областей застосовано аварійні відключення.

"Дефіцит потужності залишається дуже високим, тож екстрені відключення необхідні для запобігання пошкодженню обладнання", – зазначило Міненерго.

Як повідомлялося з посиланням на першого віце-премєра-міністра енергетики Дениса Шмигаля, 31 січня об 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України. Це  спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки АЕС

За інформацією Міненерго, у Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень.

