В українській енергосистемі відбулася системна каскадна аварія, а не блекаут, – ексочільник "Укренерго"

31 січня відбулася системна каскадна аварія в українській енергосистемі, повідомив ексочільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у Facebook в суботу.

"Ні, це не національний блекаут на кшталт листопада 2022 року. Але серйозна каскадна системна аварія з погашенням частини споживачів", - написав він.

За словами Кудрицького, судячи з повідомлення, аварія могла бути повʼязана серед іншого з відключенням ЛЕП 400 кВ між Молдовою і Румунією, оскільки енергосистеми України і Молдови тісно взаємоповʼязані.

"Такі випадки після 2022 року траплялись пару разів. Причини можуть бути надійно встановлені тільки після відповідного технічного аналізу, який займає час. Схоже, шо відбудемось легким переляком)", - зазначив він.

Як повідомлялося з посиланням на першого віцепремʼєр-міністра енергетики України Дениса Шмигаля у Телеграмі в суботу, сьогодні об 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та центральною частинами України. Що спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях.

Він зазначив, що були розвантажені блоки атомних електростанцій. Наразі у м.Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень.

"Енергетики "Укренерго" працюють над відновленням електропостачання. Протягом найближчих годин світло буде відновлено", - запевнив Шмигаль.